Elektrische Morgan geschrapt

Morgan kondigde eerder de EV3 aan en dat was een elektrische versie van de driewieler die momenteel door een V-Twin van motorbouwer S&S wordt aangedreven. In feite is dat een kloon van een Harley-Davidson motor die vaak wordt gebruikt in de tuning- en restauratiescène van Harley-liefhebers. De versie met luchtgekoelde tweecilindermotor was voor het eerst te zien op het salon van Genève in 2011. Via een vijfversnellingsbak werd het achterwiel aangedreven.

Twee jaar geleden toonde de constructeur op hetzelfde Zwitserse autosalon de elektrische versie van deze driewieler. De aandrijving van deze EV3 gebeurt via een elektromotor op het achterwiel die zijn stroom haalt uit een lithium ion-batterij van 21 kWh. De aandrijving zou worden ontwikkeld in samenwerking met Frazer-Nash. In de vroege jaren '20 was het een gevierde Britse sportwagenfabrikant en in de jaren negentig werd de merknaam van onder het stof gehaald om elektrische en hybride aandrijving te ontwikkelen. Precies die partner komt vandaag zijn verplichtingen tegenover Morgan niet na zodat het project 'on hold' wordt gezet.

Klanten die al een aanbetaling hebben gedaan, zouden hun geld terugkrijgen. Of er een vervolg komt, is voorlopig niet duidelijk.(Belga)