Elektrische Mini krijgt extra pit

BMW-dochter Mini heeft pas de gloednieuwe elektrische Mini voorgesteld. Nu gaat Mini nog een stapje verder door een John Cooper Works variante met elektromotor te tonen.

Mini geeft duidelijk aan waar de toekomst ligt. Het merk innoveert al jaren met elektroaandrijving, maar vandaag is het menens. We zagen al eerder een Cooper SE, die met 184 pk bijzonder keurige prestaties neerzet. Deze nieuweling kan je nu ook in een John Cooper Works-versie bestellen en precies die uitvoering werd vooralsnog gereserveerd voor de meest krachtige benzinetypes.

De nieuwe Cooper SE wordt aangedreven door een elektromotor van 160 kW (218 pk) en 330 NM aan trekkracht. Deze motor bedient via een vaste overbrengingsverhouding de voorwielen en dankzij het uitgekiende onderstel krijgt de compacte wagen deze potige prestaties ook efficiënt op het asfalt. Een spurtje van 0 tot 100 km/u lukt al in 6,7 seconden. Dankzij de lithium-ionbatterij met een capaciteit van 54,2 kWh komt deze elektrische SE tot 402 km (WLTP-meetmethode) ver.

Sportieve genen

Je herkent de John Cooper Works-versie aan het vernieuwde logo met rode, witte en zwarte kleurstelling en het grote, achthoekige radiatorrooster vooraan. Ook de remzadels zijn opvallend rood geverfd en er komt een sportieve diffuser achteraan. JCW wordt binnen het gamma elektrische Mini’s voortaan het meest sportieve afwerkingsniveau. Binnenin kan de klant onder meer rekenen op sportieve stoelen, een driespaaks sportstuur en rode JCW-accenten op het dashboard.