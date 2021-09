Nissan heeft de kaap van een kwart miljoen verkochte elektrische auto's op de Europese markt gerond. Het Japanse merk leverde overigens pionierswerk op de markt van de EV's want het lanceerde ruim 10 jaar geleden de eerste generatie van de Leaf.

De ruime vijfdeurs Leaf is het meest populaire elektrische model van Nissan. Sinds de lancering in 2010 werden er op Europese bodem 208.000 exemplaren van verkocht. Naast deze personenwagen heeft Nissan ook nog de e-NV200 in zijn portfolio, goed voor Europese 42.000 verkopen sinds de lancering in 2014. Dat is een compacte bestelwagen die iets ruimer uitvalt dan de Kubistar (een Renault Kangoo kloon) en wordt aangeboden in een utilitaire en in een personenwagenversie.

De Nissan Leaf is inmiddels aan zijn tweede generatie toe en maakt vooral het verschil met een meer dynamisch afgesteld onderstel (in vergelijking met de eerste generatie) en een groter rijbereik door de komst van een batterij met een grotere capaciteit (40 of 62 kWh). Deze Leaf Mk2 onderscheidt zich ook van zijn concurrenten door het e-Pedal, waardoor de bestuurder met het gaspedaal zowel accelereert als remt. Op die manier kan men energie terugwinnen, wat het verbruik drukt en het rijbereik vergroot. De geoefende gebruiker heeft enkel in noodsituaties het klassieke rempedaal nodig.

Verder biedt Nissan op de Leaf ook al een doorgedreven autonome rijfunctie met de Pro Pilot die zowel stuurt als remt, maar altijd de supervisie van de bestuurder vergt. De constructeur heeft nog meer volledig elektrisch aangedreven modellen in de pijplijn zitten zoals de Ariya, een 100% elektrische SUV met vierwielaandrijving die vanaf eind 2021 op de markt zal komen.

