Elektrische MG Comet kost geen 9.000 euro

Het is uitkijken naar goedkope elektrische auto’s met een degelijk rijbereik. Zoals de MG Comet.

De overgang naar elektrisch rijden wordt een grote uitdaging. De technologie evolueert weliswaar zeer snel maar blijft erg duur, waardoor de elektrische auto voor een groot deel van de bevolking onbereikbaar is. Op dat vlak lijkt stilaan verandering te komen met meer bescheiden modellen die beduidend goedkoper zijn.

Zo is er de MG Comet die nauw verwant is met de Wuling Air EV van het moederbedrijf SAIC. Het is een compacte stadswagen met een lengte van 2,98 meter die vier zitplaatsen biedt. Voor de aandrijving zorgt een elektromotor van 42 pk en 110 Nm koppel, terwijl een accu van 17,3 kWh een rijbereik van 230 kilometer garandeert. Deze MG Comet komt eind deze maand op de Indische markt, waar hij omgerekend minder dan 9.000 euro zal kosten. Ginder wordt hij een elektrische opvolger van de lokale budgetauto Tata Nano.

Betaalbare stadsauto

MG heeft niet meteen plannen om deze Comet op de Europese markt te commercialiseren. Maar op termijn zou dit wel eens kunnen veranderen als dit soort compacte EV’s een belangrijkere rol zou krijgen in en rond onze steden, die meer en meer lage-emissiezones invoeren die klassieke wagens met verbrandingsmotoren weren.

Daarbij kan het prijskaartje van de MG Comet een belangrijke factor zijn, ook al zou dat iets hoger uitvallen dan de 9.000 euro die in India wordt gevraagd. Noteer dat momenteel de goedkoopste elektrische auto op onze markt, de Dacia Spring, 20.990 euro kost, of het dubbele van een MG Comet….