Wie een elektrische auto heeft, maar geen plaats om te laden, kan een laadpaal aanvragen bij de gemeente. Nu wordt die geplaatst in een straal van een halve ­kilometer rond de woning, mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) verkleint die tot 250 meter. Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

Het is een van de problemen van elektrisch rijden: wie geen eigen oprit heeft en op privaat terrein geen laadpaal kan plaatsen, moet vaak ver ­rijden om zijn auto bij een publiek laadpunt op te laden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil daar nu iets aan veranderen.

Vandaag hebben burgers al de mogelijkheid om bij hun lokaal bestuur een laadpaal aan te vragen. Als er nog geen laadpaal in de buurt is, moet de stad of gemeente een publiek laadpunt voorzien in een straal van 500 meter rond de woning.

Peeters past die regels nu aan en verkleint de straal naar 250 meter. 'Veel burgers hebben niet de luxe van een eigen private garage of oprit en moeten op publiek domein parkeren. Daarom is het voor mij van groot belang om ook hen de mogelijkheid te bieden om een elektrische wagen op te laden, dicht bij huis', zegt Peeters.

Peeters wil ook dat ­bedrijven meer laad­infrastructuur plaatsen en die ook openstellen voor het publiek. Tachtig procent van het laden gebeurt vandaag thuis en op het werk. De minister trekt daarom 8,4 miljoen euro aan subsidies uit voor ­bedrijven die in laadinfrastructuur investeren en die vervolgens ook voor het brede publiek openstellen.

Het is een van de problemen van elektrisch rijden: wie geen eigen oprit heeft en op privaat terrein geen laadpaal kan plaatsen, moet vaak ver ­rijden om zijn auto bij een publiek laadpunt op te laden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil daar nu iets aan veranderen. Vandaag hebben burgers al de mogelijkheid om bij hun lokaal bestuur een laadpaal aan te vragen. Als er nog geen laadpaal in de buurt is, moet de stad of gemeente een publiek laadpunt voorzien in een straal van 500 meter rond de woning. Peeters past die regels nu aan en verkleint de straal naar 250 meter. 'Veel burgers hebben niet de luxe van een eigen private garage of oprit en moeten op publiek domein parkeren. Daarom is het voor mij van groot belang om ook hen de mogelijkheid te bieden om een elektrische wagen op te laden, dicht bij huis', zegt Peeters. Peeters wil ook dat ­bedrijven meer laad­infrastructuur plaatsen en die ook openstellen voor het publiek. Tachtig procent van het laden gebeurt vandaag thuis en op het werk. De minister trekt daarom 8,4 miljoen euro aan subsidies uit voor ­bedrijven die in laadinfrastructuur investeren en die vervolgens ook voor het brede publiek openstellen.