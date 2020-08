nieuws

Elektrische Izera komt uit Polen

Komt er in 2023 een 100% elektrische Poolse wagen aan? Dat is in ieder geval de wens van ElectroMobility dat reeds twee modellen voorstelde.

Het bedrijf, dat in Warshau is gevestigd, onthulde al een berline en een SUV, die met een elektrisch rijbereik van ongeveer 400 kilometer en en oplaadtijd van 30 minuten voor 80% van de batterijcapaciteit, willen wedijveren met de beste EV's op dit moment. ElectroMobility Poland heeft de ambitie om van zijn nieuw merk Izera een nieuw symbool voor de betaalbare elektrische wagen te maken. Daarom zijn er plannen om een nieuwe fabriek in Polen te bouwen, waar gekwalificeerde arbeidskrachten nog vrij betaalbaar zijn. Deze site zou op termijn 3.500 personen tewerk stellen. Izera wil verscheidene formules aanbieden om met de voertuigen te rijden, waaronder een lage maandelijkse vergoeding voor de huur en de diensten die erbij horen (verzekering, elektriciteit, ¿) om zo ook personen met een bescheiden inkomen te bereiken. Izera wil de productie eind 2023 opstarten, de tarieven van de voertuigen werden nog niet bekendgemaakt. (Belga)