Het Japanse merk Aspark zit in de laatste ontwikkelingsfase van zijn 100% elektrische hypercar Owl die een top haalt van 400 km/u en 2,9 miljoen euro zal kosten.

Aspark showde de Owl voor het eerst op het Autosalon van Frankfurt in 2017 en de EV bolide maakte daar al een zeer sterke indruk. Vaak blijft zo'n exclusief studiemodel echter in de conceptfase zitten, maar het Japanse merk werkte intussen naarstig verder aan de ontwikkeling van zijn eerste sportwagen, die de volgende jaren ook navolging van andere modellen zal krijgen. De prestatiecijfers van de bijna 4,8 meter lange Aspark Owl zijn bijzonder indrukwekkend. De elektrische aandrijving met een accupakket met een capaciteit van 64 kWh levert 2.012 pk en 2.000 Nm om de 1.900 kilogram wegende sportwagen vlot op tempo te brengen. De sprint van 0 tot 100 km/u lukt in slechts 1,9 seconden en na amper 10,6 seconden geeft de snelheidsmeter 300 km/u aan. Daar eindigt de pret niet, want de Owl galoppeert volgens het merk gezwind door tot maar liefst 400 km/u! Een en al exclusiviteit dus, die extra in de verf wordt gezet door de beperkte productie van slechts 50 stuks en het prijskaartje van 2,9 miljoen euro dat aan de Aspark Owl hangt te bengelen. De eerste leveringen zouden nog dit jaar gepland zijn. (Belga)

Aspark showde de Owl voor het eerst op het Autosalon van Frankfurt in 2017 en de EV bolide maakte daar al een zeer sterke indruk. Vaak blijft zo'n exclusief studiemodel echter in de conceptfase zitten, maar het Japanse merk werkte intussen naarstig verder aan de ontwikkeling van zijn eerste sportwagen, die de volgende jaren ook navolging van andere modellen zal krijgen. De prestatiecijfers van de bijna 4,8 meter lange Aspark Owl zijn bijzonder indrukwekkend. De elektrische aandrijving met een accupakket met een capaciteit van 64 kWh levert 2.012 pk en 2.000 Nm om de 1.900 kilogram wegende sportwagen vlot op tempo te brengen. De sprint van 0 tot 100 km/u lukt in slechts 1,9 seconden en na amper 10,6 seconden geeft de snelheidsmeter 300 km/u aan. Daar eindigt de pret niet, want de Owl galoppeert volgens het merk gezwind door tot maar liefst 400 km/u! Een en al exclusiviteit dus, die extra in de verf wordt gezet door de beperkte productie van slechts 50 stuks en het prijskaartje van 2,9 miljoen euro dat aan de Aspark Owl hangt te bengelen. De eerste leveringen zouden nog dit jaar gepland zijn. (Belga)