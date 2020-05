Ford maakte de prijzen bekend van de nieuwe Mustang Mach-E. Deze volledig elektrische crossover zal minstens 48.000 euro kosten en zal vanaf begin 2021 geleverd worden.

Dit nieuwe model maakt gebruik van de bekende naam van de iconische sportwagen van Ford, maar heeft er verder weinig mee gemeen. De Mustang Mach-E is namelijk een hoogpotige crossover met coupéallures en een elektrische aandrijving die niet echt sportieve ambities koestert. Het is wel het eerste model van het merk dat van meet af aan als elektrisch voertuig werd ontwikkeld. Er is keuze uit twee vermogensversies met een specifiek rijbereik, en daarnaast is vierwielaandrijving optioneel leverbaar.

Ford rekent 48.000 euro aan voor de Mustang Mach-E 'Standard Range' met een elektromotor van 258 pk op de achteras en een batterijpakket van 76 kWh dat een rijbereik van 450 km toelaat. De 'Extended Range'-versie is goed voor 285 pk en biedt 600 km rijplezier dankzij de 99 kWh batterij, maar is dan ook merkelijk duurder: 56.150 euro.

Beide varianten zijn ook leverbaar met vierwielaandrijving door de plaatsing van een extra motor van ongeveer 50 pk op de vooras en kosten in die configuratie respectievelijk 54.950 euro en 64.425 euro. De nieuwe Mustang Mach-E kunt u reeds bestellen bij de Ford-verdeler en wordt begin volgend jaar geleverd. (Belga)

