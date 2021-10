Kia gaat hard. De gloednieuwe EV6, een futuristisch ogende en elektrisch aangedreven crossover, wordt een van de blikvangers van het Autosalon van Brussel 2022. De EV6 is het eerste van zeven elektrische modellen op basis van het nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP), de nieuwkomer luidt een nieuw tijdperk in voor Kia.

Succes krijg je niet cadeau, succes moet je verdienen. De gestage opmars van Kia in Europa is de beloning voor een slimme modellenpolitiek in combinatie met een goede kwaliteit/prijsverhouding en een uitzonderlijk lange garantieperiode van zeven jaar.

Succes krijg je niet cadeau, succes moet je verdienen. De gestage opmars van Kia in Europa is de beloning voor een slimme modellenpolitiek in combinatie met een goede kwaliteit/prijsverhouding en een uitzonderlijk lange garantieperiode van zeven jaar. De Zuid-Koreaanse constructeur laat zijn modellen voor Europa ontwikkelen en ontwerpen in Europa door Europese ingenieurs en designers wier culturele achtergrond en leefwereld ertoe bijdragen dat de Kia-modellen in de smaak vallen bij de Europese consument. Gebouwd worden die modellen in het Slowaakse Zilina. Europa is voor Kia dus niet enkel een wingewest maar ook een standplaats. Naar schatting stelt de Zuid-Koreaanse constructeur in Europa, rechtstreeks en onrechtstreeks, zo'n 180.000 mensen tewerk. Wereldwijd telt Kia 14 fabrieken in 5 landen. Tot zo'n tien jaar geleden positioneerde Kia zich als een goedkoop alternatief voor de Japanse merken, sindsdien ligt de klemtoon op value for money en design en is Kia uitgegroeid van een budgetvriendelijk tot een kwaliteitsmerk met modellen die uitblinken door hun betrouwbaarheid en sierlijke en sportieve vormgeving. Die transitie is mede de verdienste van een reeks Europese topmanagers, ex-werknemers van Audi, BMW en Volkswagen. Bekende namen zij die van Albert Biermann, Luc Donckerwolke en Peter Schreyer. Zij hebben het Kia-gamma in de breedte uitgebouwd met modellen die het verschil maken. De afstand tot de Duitse merken verkleint zienderogen, in vergelijkende tests behalen nieuwe Kia-modellen zeer geregeld de hoogste score. Terwijl hun concurrenten vasthouden aan een garantieperiode van 2 à 3 jaar bedraagt die bij Kia voor alle modellen 7 jaar.Kia gaat hard en behoort tot de snelst groeiende automerken op de markt. Volgens managing director Marc Van den Kerkhof plukt Kia de vruchten van de implementatie van toptechnologie tegen een betaalbare prijs. 'Wij bieden de meest gangbare aandrijfsystemen op de markt aan, inbegrepen full electric. De Kia-klant kan vrij kiezen in functie van haar of zijn mobiliteitsprofiel. Op die manier zijn wij erin geslaagd een ruimer en gediversifieerder publiek aan te spreken en ook onze positie op de fleetmarkt te versterken. Dat is niet vanzelfsprekend in een domein dat wordt gedomineerd door de Duitse premiummerken. Een gunstige prijs of kwaliteitsvol product volstaat niet om succesvol te zijn. De Belgische klant is zeer veeleisend, verlangt zowel value for money als een perfecte dienstverlening en persoonlijke aanspraak.'Met de introductie van de EV6 schakelt Kia een stroomversnelling hoger. Sterker nog, de nieuwkomer luidt volgens Marc Van den Kerkhof een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het merk in. 'Met de e-Niro en e-Soul beschikten wij al over twee volledig elektrisch aangedreven modellen maar de EV6 is het eerste van zeven elektrische modellen op basis van het nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP). 'Voor mij is hij een gamechanger die een speerpuntopdracht vervult in de transitie van Kia. Alles wordt anders: nieuwe merkslogan (Movement that inspires), nieuw logo, nieuw design, nieuwe doelen. Lees verder onder de foto'De transitie van de autowereld verloopt zo razendsnel en is zo ingrijpend dat je als merk die beweging moet capteren en aangrijpen als inspiratiebron. Wil een automerk succesvol zijn en blijven, moet het oog en oor hebben voor alles wat zich beweegt en moet het constant nieuwe targets definiëren en realiseren. Een merk zoals Kia dat de ambitie heeft om mee te draaien aan de top moet er daarom alles aan doen om ook inzake elektrificatie en connectiviteit toonaangevend te zijn. Slaagt het daar in Europa in, kan het dat overal zijn. Europa is dé bakermat van de automobiel, de meeste technologische innovaties in onze sector hebben hier hun oorsprong gevonden.'Met de EV6 maakt ook de nieuwe designfilosofie 'Opposites United' haar debuut. Die vindt haar inspiratie in de contrasten in de natuur en mensheid. Het resultaat begeestert vanaf de eerste oogopslag: de EV6 is het meest vernieuwende model ooit van Kia en illustreert op een overtuigende wijze de hoge ambities en verbluffende creativiteit en vitaliteit van Kia. Sinds vorig jaar is onze landgenoot Jochen Paesen, ex-BMW, vicepresident Interior Design en verantwoordelijk voor de rebranding van het merk. 'Centraal in de nieuwe designfilosofie staat een nieuwe visuele identiteit die positieve krachten en natuurlijke energie oproept, met contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en sculpturale vormen. De EV6 is een showcase van mensgericht, vooruitstrevend design en elektrische kracht. Ik neem mijn hoed af voor mijn collega's die vijf jaar geleden de moed hebben gehad om deze uitdaging aan te gaan. Soms wordt moed beloond.' Nog volgens Paesen wordt design hét onderscheidende element tussen de automerken, wat een designgericht merk als Kia goed uitkomt omdat het heeft daar veel ervaring mee heeft.De Kia EV6 is leverbaar met vier- of achterwielaandrijving, met één of twee elektromotoren en een batterij van hetzij 58 hetzij 77,4 kWh. Het rijbereik varieert van 400 tot 528 kilometer. Dankzij een systeemvoltage van 800 volt (vergelijkbaar met dat van de Porsche Taycan) en een laadvermogen van 350 kW laadt de EV6 in 18 minuten op van 10 tot 80 procent. Hij is daarmee best in class in zijn segment. Het vermogen van de nieuwkomer varieert van 169 tot sensationele 584 pk in het geval van de EV6 GT. Dit paradepaardje spurt in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u en is daarmee sneller dan een Ferrari of Porsche. De marktintroductie van de EV6 GT volgt in het najaar van 2022.Lees verder onder de fotoIn het hinterland van Malaga hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met de nieuwkomer, in ons geval met de achterwielaangedreven versie met een vermogen van 229 pk, ruim voldoende om comfortabel en relaxed van A naar B te rijden. In de veronderstelling dat je geen beroep moet doen op het navigatiesysteem. Want dat werkt ondermaats en stuurt ons meer dan eens de verkeerde kant op. De wegaanduidingen zijn verwarrend en zorgen voor frustraties voor bestuurder en passagiers. Een kritiek die ook bij de collega's te horen was en die hopelijk niet in dovenmansoren valt. Het goede nieuws is dat we hiermee alle punten van kritiek hebben aangeraakt, wat volgt is een lange lofzang. De EV6 is een sterk staaltje moderne automobielarchitectuur, één vloeiende beweging die elegantie en kracht uitstraalt. Een indrukwekkende lichtboog omarmt het koffergedeelte, misschien wel het meest markante designelement van de nieuwkomer. Binnenin is er dankzij een wielbasis van 2,9 meter plaats zat, ook voor vijf volwassenen. Het dashboard bestaat uit een breed en gebogen glazen paneel met links een digitaal instrumentenpaneel en rechts een aanraakscherm voor de bediening van de infotainmentsystemen. In de GT-Line uitvoering strekt zich onder de centrale ventilatieroosters een aanraakstrook uit met virtuele en gemakkelijk te bedienen toetsen die veranderen naargelang het gekozen menu. Tussen de voorste stoelen duikt een zwevende middenconsole op met de selectieknop voor de versnellingen en inductielader voor een smartphone - een ietwat bizarre constructie die op zijn minst voor gespreksstof zorgt. Komen we tot de autonomie van de EV6 en de laadduur van de accu. In het geval van de minst krachtige batterij (58 kWh) bedraagt het WLTP-rijbereik 394 kilometer, in het geval van de 77,4 kWh sterke batterij stijgt het WLTP-rijbereik tot boven de 500 kilometer. In de praktijk te verminderen met 80 à 100 kilometer, afhankelijk van de rij- en weersomstandigheden. Ronduit verbluffend zijn het laadvermogen van 350 kW en de oplaadtijd van 18 minuten (van 10 tot 80 procent). Voorlopig doet niemand beter. Een zoveelste pluim op de hoed van Kia dat hier duidelijk beter presteert dan zijn Duitse concurrenten. Onderweg kan je de accu van de EV6 ook gebruiken om je laptop en elektrische fiets op te laden, een microgolf kan volgens de constructeur ook. Een integratie met het thuisnet is (nog) niet mogelijk. Koken kost geld en dat geldt ook voor de Kia EV6. In zijn goedkoopste versie kost die 43.990 euro, voor de vierwielaangedreven versie (77,4 kWh) loopt de rekening op tot 53.890 euro wat gezien de prestaties en uitrustingsniveau een scherpe prijs is in vergelijking met zijn directe Duitse concurrenten. Het slechte nieuws is dat kandidaat-kopers rekening moeten houden met een levertijd van zo'n zeven maanden, stand vandaag.