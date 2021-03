BMW breidt zijn elektrisch aanbod uit met de i4, een vierdeurscoupé met een rijbereik van 590 km op één batterijlading.

Een bekend gezicht? Dat klopt, want deze nieuwe BMW i4 maakt gebruik van de koetswerkstructuur van de 4-Reeks Gran Coupé, voorzien van de typische blauwe accenten en de specifieke bumpers voor de elektrische varianten. De kers op de taart levert de gigantische grille op de neus, die wellicht ook zal opduiken op de facelift van de 4-Reeks Gran Coupé die later op het jaar verwacht wordt.

Dit is de elektrische versie van de 4-Reeks © GF

Dan wordt ook de finale versie van de i4 verwacht, waarvan deze beelden nog maar een voorproefje zijn. Vandaar dat BMW nu nog niet alle gegevens van zijn vierdeurscoupé prijsgeeft. Het rijbereik zou een aanzienlijke 590 km bedragen, maar over de grootte van het batterijpakket werd nog niets gelost. Er is wel gemeld dat er ook een potente M Performance-afgeleide op stapel staat die 530 pk zou produceren en de sprint van 0 naar 100 km/u in 4,0 seconden weet af te werken.

BMW i4 © GF

BMW schakelt zijn elektrificatie in een hogere versnelling, want de volgende maanden worden ook onthullingen of lanceringen verwacht van de iX, i3 en i7. Deze laatste twee zijn elektrische varianten van respectievelijk de 3-Reeks en de 7-Reeks.

