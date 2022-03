Een elektrische bestelwagen rijdt nu al gemiddeld 25 procent goedkoper dan een dieselvariant. De interesse bij kopers is groot, maar het aanbod aan modellen blijft schaars.

De prijs voor een elektrische bus ligt aanzienlijk hoger, maar daar tegenover staan veel lagere energie- en onderhoudskosten. Als alles in rekening wordt gebracht, is een gemiddelde elektrische bestelwagen aanzienlijk goedkoper dan een gelijkaardig model op diesel. Dat blijkt uit een studie van denktank Transport & Environment (T&E).

De studie berekende het gebruik voor voor zes soorten gebruikers in zes Europese landen, samen goed voor meer dan driekwart van de markt. Daaruit blijkt dat een gemiddeld elektrisch busje 15 eurocent per kilometer kost in gebruik, tegenover 20 cent voor een diesel. Zelfs als aankoopsubsidies voor de elektrische modellen wegvallen, blijven elektrische bestelwagens in vijf van de zes landen goedkoper.

Interesse

T&E liet voor de studie ook 725 vlootmanagers in heel Europa bevragen. Daaruit blijkt dat meer dan een derde (36 procent) al minstens één elektrisch model in de vloot heeft. Nog eens een derde wil er dit jaar eentje kopen.

De lagere kosten zijn maar voor 41 procent een belangrijke reden. De lagere CO2-uitstoot is voor 69 procent een belangrijke motivatie, en 57 procent vindt het goed voor het bedrijfsimago. De belangrijkste redenen om een aankoop te betwijfelen zijn het gebrek aan autonomie (50 procent), de hoge aankoopprijs (45 procent) en een gebrek aan laadinfrastructuur (30 procent).

Weinig modellen

Maar het aanbod van elektrische modellen is nog te krap, zegt de studie. De koper heeft keuze uit 43 modellen in totaal, en nauwelijks 8 nieuwe modellen zijn aangekondigd tegen 2025.

Door het gebrek aan modellen stijgt de verkoop erg traag: van 2 procent marktaandeel in 2019 tot amper 3 procent in 2021. Dat staat in sterk contrast met elektrische personenwagens, die aan een stevige opmars bezig zijn en nu al 9 procent van markt uitmaken.

Met het rijbereik gaat het wel sneller vooruit: vorig jaar reed een gemiddelde lichte bestelwagen nog maar 192 kilometer, de nieuwe versies dit jaar halen al 293 kilometer.

'Een elektrische bestelwagen verslaat een diesel op het vlak van kosten, en de kopers weten dat', zegt James Nix van T&E. 'Maar er is lang niet genoeg aanbod van elektrische bestelwagens. De EU-wetgevers kunnen dat in één klap veranderen door de CO2-doelstellingen te verhogen, waardoor fabrikanten meer uitstootvrije voertuigen moeten verkopen.'

Spaanse busjes

Die strengere Europese normen zouden binnen vijf jaar een miljoen elektrische bestelwagens op de wegen opleveren, stelt de studie. Die zouden 5,6 miljoen ton CO2 besparen - de totale uitstoot van alle bestelwagens in Spanje.

Strengere normen zouden het jaarlijkse olieverbruik van Europese bestelwagens met 7 procent verlagen tegen 2027 en zo de afhankelijkheid van invoer uit Rusland verminderen. En de goedkopere gebruikskosten zouden Europese bedrijven zouden tussen 2025 en 2030 meer dan 13 miljard euro aan besparingen opleveren.

