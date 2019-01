Elektrische auto's kennen succes op autosalon

Die tendens wordt door de verschillende automerken bevestigd. Zo noteert Hyundai een opmerkelijke verkoopstijging van zijn elektrische modellen: 24% van alle verkochte Kona's krijgen een elektrische aandrijving. In januari zal het Koreaanse merk bijna 250 bestelbonnen beet hebben voor elektrische wagens, wat een stijging van 500% tegenover vorig jaar is. Daarnaast meldt Hyundai dat bij hen de dieselmodellen op de retour blijven, terwijl de SUV's nog verder aan populariteit winnen.

Tijdens het salon van 2018 was al duidelijk dat de interesse in elektrische wagens gevoelig steeg. Het aantal offertes voor een EV piekte, maar die offertes werden maar mondjesmaat omgezet in een daadwerkelijke aankoop. Die koudwatervrees had voornamelijk te maken met het nog bescheiden rijbereik van de voertuigen. Vandaag is dat actieradius weer verder gestegen en dat trok de kopers wellicht finaal over de streep. Bij Hyundai raakt de Kona EV intussen tot 449 km ver op een batterijlading.(Belga)