Elektrische auto kost ? 7.500 in China

In november werden in China zo'n 140.000 elektrische auto's verkocht. Een cijfer dat moet worden vergeleken met de 200.000 elektrische Renaults die sinds de start van het elektrische offensief van het merk in 2013 zijn verkocht. Meer dan 90% van de elektrische auto's die in China worden verkocht, worden geproduceerd door lokale merken, de overige 6% door buitenlandse merken met Tesla op kop, gevolgd door BMW. Dit is nog maar een begin, want volgend jaar zal de Chinese regering quota's opleggen voor elektrische voertuigen. Een autoritaire maatregel die wordt verklaard door de enorme problemen van luchtvervuiling in de grote Chinese steden. In die context is het niet verwonderlijk dat lokale fabrikanten met kleine elektrische stadsauto's experimenteren. Ook Great Wall Motor wil een deel van de koek, want in augustus lanceerde ORA het eerste elektrische model, de R1, dat in China wordt verkocht voor 7.500 euro (na aftrek van fiscale premies). De ORA R1 wordt aangedreven door een motor van 35 kW en puurt zijn stroom uit een batterij van 33 kWh (de Renault Zoé biedt 40 kWh). Het merk claimt een actieradius van 300 km, wat in de praktijk neerkomt op 240 km. De ORA R1 is momenteel enkel in China te koop. Het is niet zeker dat hij naar Europa komt, want om aan onze regelgeving te voldoen, zou hij mogelijk een stuk duurder worden.(Belga)