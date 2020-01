De mogelijke invoering van een snelheidslimiet van 30 km/u op alle wegen in de hoofdstad (op enkele uitzonderingen na) roept veel vragen op. Eén van de argumenten is dat het erg moeilijk is om deze snelheid met een verbrandingsmotor aan te houden.

Dit is andermaal een argument voor elektrische auto's, als ze tenminste in de stad worden gebruikt. Hun motor en transmissie (zonder klassieke versnellingsbak) laat toe om langzaam en zonder schokken te rijden. Hun werking is zeer soepel, omdat er veel minder bewegende delen worden gebruikt. Door de combinatie van de verbrandingsmotor en de automaat, "zoekt" de transmissie voortdurend naar de juiste verhouding. Bovendien blijkt langzaam rijden niet bijzonder gunstig te zijn voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, aangezien de emissiecontrolesystemen van verbrandingsmotoren minder efficiënt zijn bij zeer lage toerentallen.

Voor de bestuurder van een elektrische auto is het net interessanter om zo traag mogelijk te rijden omdat je dan de actieradius kan maximaliseren. Een gebruiker die niet dagelijks 20 tot 30 km in Brussel rijdt, zou dan veel langer kunnen wachten voor hij moet bijladen. Een bijkomend voordeel is de regeneratieve remfunctie van een elektrische auto. Wanneer die zich aan 30 km/u houdt, hoeft hij zelden te remmen waardoor remblokken en -schijven nauwelijks zullen slijten en bovendien geen fijn stof zullen genereren.(Belga)

