Toplui uit de auto-industrie verwachten dat tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte wagens in West-Europa elektrisch zal zijn. Ook België heeft onherroepelijk de transitie ingezet, stelt onderzoeksbureau KPMG.

KPMG bevroeg meer dan 1100 leidinggevenden uit de autosector in 31 landen. Meer dan driekwart van hen is overtuigd dat elektrische voertuigen in de komende tien jaar op grote schaal kunnen worden ingevoerd, en dat zonder subsidies. Toch is meer dan 9 op de 10 van hen voorstander van overheidssteun, om de transitie te versnellen.

Volgens de zogeheten Global Automotive Executive Survey (GAES) zouden er tegen het einde van dit decennium meer volledig elektrische wagens verkocht worden dan modellen op fossiele brandstoffen.

Laadinfrastructuur

Ook in België zal de elektrische wagen volgens de sector definitief doorbreken, stelt KPMG. De wet voor de vergroening van onze mobiliteit - met een drastische vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van diesel- en benzineauto's enerzijds en stimuleringsmaatregelen voor laadpalen anderzijds - zullen volgens de ceo's en managers uit de industrie de elektrificatie van het Belgische wagenpark een boost geven.

Tegelijk blijft de infrastructuur, met niet alleen voldoende laadpalen maar ook de juiste modellen, een belangrijk aandachtspunt voor ons land. Er moeten snel veel laadpalen bijkomen, maar het is ook belangrijk dat voertuigen snel kunnen opgeladen worden. Volgens de bevraging is een maximale oplaadtijd van 30 minuten ideaal.

'De ontwikkeling van laadinfrastructuur in België is van cruciaal belang als we de overgang naar elektrische voertuigen willen ondersteunen', zegt Arnaud De Splenter, juridisch expert bij KPMG. 'Hoe sneller er wordt geïnvesteerd, hoe hoger de belastingvoordelen zullen zijn.'

