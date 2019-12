Deze week lanceerde Piaggio de elektrische versie van de Ape in India, in dit land is een exponentiële vraag naar kleine elektrische voertuigen.

De Ape E-City gebruikt een (relatief snel) uitwisselbare batterij zodat hij quasi de klok rond inzetbaar blijft. Deze nieuwe stap van Piaggio naar individuele elektrische mobiliteit beantwoordt aan de vraag naar compacte en goedkope voertuigen in India. De Ape is geknipt voor de stad, want hij kan ook in de smalste steegjes rijden en murwt zich in een handomdraai door de drukste verkeersopstoppingen. Dat is nodig in India, want de mobiliteit in de grootsteden heeft er een trieste reputatie.

Deze elektrische Ape zal worden gebouwd in de Indiase fabriek in Baramati, waar de productie zal worden opgedreven. De markt voor kleine elektrische auto's is er op de thuismarkt momenteel goed voor 71 miljoen euro, maar kan in de komende vijf jaar met factor tien stijgen. De Ape E-City is eenvoudig, betrouwbaar en geschikt voor de meest uiteenlopende taken. Het ziet er naar uit dat deze versie ook naar Europa zal komen, want hij is perfect geschikt om als food truck of om voedingsmiddelen te vervoeren in de stadskern.

De Calessino versie van de Ape is bovendien een geweldige plaatselijke taxi. Kortom, de toekomst van de elektrische Ape lijkt verzekerd. Voorlopig is er nog geen informatie over de prijs. In Europa heeft Piaggio reeds ervaring met kleine elektrische bestelwagens zoals de Porter Elettrico.(Belga)