Cardoen wordt de verdeler van de budgetvriendelijke elektrische modellen van het Chinese merk Aiways op onze markt.

Er zijn al heel wat elektrische personenwagens op de markt maar dikwijls zijn de ruimere modellen te duur voor een modaal gezin. Daar komt stilaan verandering in. Onder andere dankzij enkele ambitieuze nieuwkomers, zoals het Chinese Aiways dat een eerste model lanceert in Europa: de U5.

Dit is een middelgrote elektrische SUV of crossover die perfect dienst kan doen als familiewagen én ook betaalbaar blijft. Een Aiways U5 kost 39.627 euro en een recente tweedehands met maximaal 5.000 km op de teller biedt Cardoen aan voor 32.000 euro. Dat zijn prijzen vergelijkbaar met een klassieke auto met verbrandingsmotor van dit formaat en met een evenwaardige uitrusting.

Autosupermarkt Cardoen wil hiermee inspelen op de vraag van de consument volgens Ivo Willems, co-CEO van Cardoen: "We krijgen bijna wekelijks de vraag naar een elektrische budgetvriendelijke wagen. Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer zal kosten dan een vergelijkbare benzinewagen, is de interesse snel over. De aankoopprijs van een elektrische wagen blijft dus een struikelblok. Met de lancering van de Aiways U5 kunnen we onze klanten een betaalbare elektrische gezinswagen aanbieden voor dezelfde prijs als een goed uitgeruste, klassieke SUV. Daarom hebben wij gewacht met het verkopen van een elektrisch model: er was niets op de markt dat geschikt was voor het gezin en tegelijkertijd betaalbaar bleef."

De U5 heeft een rijbereik van 410 km © GF

De 100% elektrische Aiways U5 is verkrijgbaar in twee varianten: Standard en Premium. Elk model heeft een batterijcapaciteit van 63 kWh, waarmee je tot 410 km kan rijden met een enkele oplaadbeurt. Bovendien krijg je 8 jaar garantie op de batterij. De wagen is steeds goed uitgerust met onder andere ledverlichting, verwarmde buitenspiegels, automatische airconditioning in twee zones, een infotainmentsysteem met centraal TFT-scherm (12,3 inch), aanraakbediening en volledige connectiviteit. De Premium variant kost 42.756 euro en doet er nog onder meer een lederen zetelbekleding en een panoramisch dak met zonwering bovenop. De Aiways U5 is bestellen in een van de vestigingen van Cardoen of online via de website van dit bedrijf. Na deze lancering zal Aiways zijn aanbod verder uitbreiden met de U6 -een SUV-coupé - en de U7 - een monovolume.

Een ruim en degelijk uitgerust interieur © GF

Er zijn al heel wat elektrische personenwagens op de markt maar dikwijls zijn de ruimere modellen te duur voor een modaal gezin. Daar komt stilaan verandering in. Onder andere dankzij enkele ambitieuze nieuwkomers, zoals het Chinese Aiways dat een eerste model lanceert in Europa: de U5. Dit is een middelgrote elektrische SUV of crossover die perfect dienst kan doen als familiewagen én ook betaalbaar blijft. Een Aiways U5 kost 39.627 euro en een recente tweedehands met maximaal 5.000 km op de teller biedt Cardoen aan voor 32.000 euro. Dat zijn prijzen vergelijkbaar met een klassieke auto met verbrandingsmotor van dit formaat en met een evenwaardige uitrusting.Autosupermarkt Cardoen wil hiermee inspelen op de vraag van de consument volgens Ivo Willems, co-CEO van Cardoen: "We krijgen bijna wekelijks de vraag naar een elektrische budgetvriendelijke wagen. Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer zal kosten dan een vergelijkbare benzinewagen, is de interesse snel over. De aankoopprijs van een elektrische wagen blijft dus een struikelblok. Met de lancering van de Aiways U5 kunnen we onze klanten een betaalbare elektrische gezinswagen aanbieden voor dezelfde prijs als een goed uitgeruste, klassieke SUV. Daarom hebben wij gewacht met het verkopen van een elektrisch model: er was niets op de markt dat geschikt was voor het gezin en tegelijkertijd betaalbaar bleef."De 100% elektrische Aiways U5 is verkrijgbaar in twee varianten: Standard en Premium. Elk model heeft een batterijcapaciteit van 63 kWh, waarmee je tot 410 km kan rijden met een enkele oplaadbeurt. Bovendien krijg je 8 jaar garantie op de batterij. De wagen is steeds goed uitgerust met onder andere ledverlichting, verwarmde buitenspiegels, automatische airconditioning in twee zones, een infotainmentsysteem met centraal TFT-scherm (12,3 inch), aanraakbediening en volledige connectiviteit. De Premium variant kost 42.756 euro en doet er nog onder meer een lederen zetelbekleding en een panoramisch dak met zonwering bovenop. De Aiways U5 is bestellen in een van de vestigingen van Cardoen of online via de website van dit bedrijf. Na deze lancering zal Aiways zijn aanbod verder uitbreiden met de U6 -een SUV-coupé - en de U7 - een monovolume.