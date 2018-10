Elektrisch rijden op de luchthaven

Het Franse merk leverde zopas 25 elektrische C-Zero's en 23 E-Berlingo's Multispace. Samen met twee eveneens nieuwe Berlingo's Multispace met benzinemotor wordt deze 'groene vloot' ingezet voor het transport van de crew, de bagage en de 'red caps', de personen die op de landingsbaan de communicatie met de piloot waarborgen.

Yves Nuyts, General Manager bij Handling Aviapartner zegt: "Het was voor ons al meteen duidelijk dat bij de aanschaf van een nieuwe vloot, naast het bieden van comfort en veiligheid aan onze medewerkers, ook de beperking van de CO2-uitstoot een belangrijke rol moest spelen. Elektrisch rijden was voor ons een voorwaarde. Zo willen we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzame ontwikkeling."

De Citroën C-Zero wordt aangedreven door een elektrische motor met een vermogen van 49 kW die gevoed wordt door een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 14,5 kWh. Zijn maximumsnelheid van 130 km/u en zijn autonomie van ongeveer 100 à 120 km volstaan ruimschoots voor de dagelijkse trajecten op de tarmac. Dat geldt ook voor de Citroën E-Berlingo Multispace die wordt aangedreven door een even krachtige motor. Zijn twee lithium-ion-accupacks met een capaciteit van 22,5 kWh zijn in de bodem ingebouwd en zorgen voor een autonomie van 170 km.(Belga)