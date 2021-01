De Opel Combo is populair als gezinswagen, maar leidt daarnaast een tweede leven als bestelwagen. De nieuwe, elektrische versie staat een mooie carrière te wachten voor leveringen in de stadscentra waar meer en meer emissiebeperkingen gelden.

Met een laadvolume van 4,4 m3 en een nuttig laadgewicht van 800 kg biedt de volledig elektrische bestelwagen van Opel plaats aan vier passagiers plus een bestuurder in de crewvan-versie. Afhankelijk van de rijstijl en de omstandigheden kan de Combo-e tot 275 kilometer afleggen met één lading van zijn 50 kWh lithium-ionbatterij (WLTP).

Met openbare laadstations kunnen klanten de batterij in ongeveer 30 minuten tot 80 procent 'bijvullen'. De constructeur stelt dat de Combo-e daarom de ideale optie is voor wie kiest voor 'groene mobiliteit', zoals kleine bedrijven en zelfstandigen. Vooral in grootstedelijke gebieden waar beperkingen de toegang tot de binnenstad tot emissievrije voertuigen kunnen beperken.

De Combo-e-bestelwagen is verkrijgbaar in twee lengtes. De 4,4 meter lange variant die een wielbasis van 2.785 mm heeft en objecten tot 3 meter lang kan vervoeren, biedt een laadvermogen tot 800 kg, een laadvolume van 3,3 tot 3,8 m3 en een trekvermogen van 750 kg.

De extra lange XL-versie van 4,75 m heeft een wielbasis van 2.975 mm en een laadvolume tot 4,4 m3 en kan objecten tot 3,4 meter lang vervoeren. Zes bindringen op de vloer helpen alles op zijn plaats te houden.

Dankzij 100 kW (136 pk) en 260 Nm koppel van de elektrische aandrijving is de Combo-e niet alleen geschikt voor stedelijke omgevingen, maar ook voor buiten de stad. Afhankelijk van het model accelereert de Opel in slechts 11,2 seconden van 0 naar 100 km/u, terwijl de elektronisch geregelde maximumsnelheid 130 km/u bedraagt.

Een regeneratief remsysteem met twee door de gebruiker te selecteren instellingen verhoogt de efficiëntie. De accu met 216 cellen en 18 modules is onder de vloer tussen de voor- en achteras geplaatst, zodat het gebruik van de laadruimte of het passagierscompartiment niet in het gedrang komt. Zo verlaagt de accu ook het zwaartepunt, wat de stabiliteit in bochten zelfs bij volle belasting ten goede komt.

