LeasePlan, één van de grote leasingmaatschappijen bij ons, publiceerde cijfers over de TCO of de totale kost van voertuigen. Volledig elektrische auto's komen als goedkoopste uit de bus, tenminste wanneer de voertuigen als bedrijfswagen worden gebruikt.

De TCO (Total Cost of Ownership) omvatten alle kosten (én de fiscale voordelen) die bij een auto komen kijken. Nu is LeasePlan voornamelijk actief op de bedrijfswagenmarkt en wordt de berekening bijgevolg gemaakt met een bedrijfswagen in het achterhoofd die meestal op vier jaar wordt afgeschreven. Ook de fiscale aftrekbaarheid (100% in het geval van een elektrische auto) wordt hier in rekening gebracht.

Het is dan ook weinig verrassend dat een elektrische auto als beste uit de bus komt. Uit de cijfers blijkt dat een klassieke benzinemotor op de tweede plaats komt, onmiddellijk gevolgd door de diesel. Opvallender is de forse kost van de plug-in hybride modellen die slecht scoren omwille van hun hoge aankoopprijs en hun hoge verbruikskost (benzine + elektriciteit).

Overgewicht

Dergelijke PHEV's kunnen wel emissievrij rijden, maar ze verbruiken (te) veel wanneer ze zuiver elektrisch rondtoeren omdat ze in die modus ook een verbrandingsmotor (en brandstoftank) moeten meeslepen. Hetzelfde geldt voor de periodes waarin ze hun verbrandingsmotor inschakelen. Ze kampen met overgewicht, wat de energierekening verhoogt.

De cijfers van LeasePlan zijn interessant, maar vergen toch enige nuance want ze zijn niet representatief voor de privé-automobilist omdat die een voertuig meestal 7 à 8 jaar gebruikt. Bovendien speelt de fiscale aftrekbaarheid niet voor deze autobezitters én zij hebben evenmin toegang tot goedkope laadformules via een laadpas en of laadinfrastructuur die de werkgever voorziet. Ook het nakende capaciteitstarief maakt het voor deze gebruiker veel complexer en duurder om een voertuig thuis op te laden.

De TCO (Total Cost of Ownership) omvatten alle kosten (én de fiscale voordelen) die bij een auto komen kijken. Nu is LeasePlan voornamelijk actief op de bedrijfswagenmarkt en wordt de berekening bijgevolg gemaakt met een bedrijfswagen in het achterhoofd die meestal op vier jaar wordt afgeschreven. Ook de fiscale aftrekbaarheid (100% in het geval van een elektrische auto) wordt hier in rekening gebracht.Het is dan ook weinig verrassend dat een elektrische auto als beste uit de bus komt. Uit de cijfers blijkt dat een klassieke benzinemotor op de tweede plaats komt, onmiddellijk gevolgd door de diesel. Opvallender is de forse kost van de plug-in hybride modellen die slecht scoren omwille van hun hoge aankoopprijs en hun hoge verbruikskost (benzine + elektriciteit). Dergelijke PHEV's kunnen wel emissievrij rijden, maar ze verbruiken (te) veel wanneer ze zuiver elektrisch rondtoeren omdat ze in die modus ook een verbrandingsmotor (en brandstoftank) moeten meeslepen. Hetzelfde geldt voor de periodes waarin ze hun verbrandingsmotor inschakelen. Ze kampen met overgewicht, wat de energierekening verhoogt. De cijfers van LeasePlan zijn interessant, maar vergen toch enige nuance want ze zijn niet representatief voor de privé-automobilist omdat die een voertuig meestal 7 à 8 jaar gebruikt. Bovendien speelt de fiscale aftrekbaarheid niet voor deze autobezitters én zij hebben evenmin toegang tot goedkope laadformules via een laadpas en of laadinfrastructuur die de werkgever voorziet. Ook het nakende capaciteitstarief maakt het voor deze gebruiker veel complexer en duurder om een voertuig thuis op te laden.