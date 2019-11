Het tweede model van de e-tron familie wordt de Sportback-versie. Deze 100 procent elektrische coupé oogt bijzonder kwalitatief. Net als bij de Q-modellen met verbrandingsmotoren brengt ook deze Sportback meer dynamisme in het ontwerp.

De auto is lang en zwaar, maar de aflopende daklijn geeft hem extra stamina. Ook de grote velgen (19 tot 22 duim), de opvallende logo's en de matrix ledkoplampen maken het verschil. Die lampen kunnen tevens dynamische animaties projecteren zoals "Leaving Home" of "Coming Home" en hun boodschap is af te lezen op een muur of op de vloer.

De E-tron Sportback 55 levert 265 kW en 561 Nm en accelereert van 0 tot 100 km/u in 6,6 seconden. Audi hecht tevens veel belang aan de aerodynamica, want dankzij de efficiëntere vorm wint de e-tron coupé 10 kilometer autonomie in vergelijking met de normale e-tron. Zo haalt hij 446 kilometer volgens de WLTP-rijcyclus.

De Audi e-tron Sportback 55 quattro kan zijn accu met een gelijkstroom (DC tot 150 kW) snellader opladen. Op minder dan een half uur wordt de batterij dan tot 80 procent opgeladen. Wanneer het model op de markt wordt gebracht, zal Audi een tweede motorvariant voor deze volledig elektrische SUV-coupé aanbieden. De e-tron Sportback 50 quattro ontwikkelt een vermogen van 230 kW voor een koppel van 540 Nm. Zonder een bovenverdieping bestaat de batterij uit 27 modules, elk met 12 prismatische cellen. Het apparaat weegt ongeveer 120 kilogram minder dan de batterij van de Sportback 55 quattro. De SUV-coupé blijft praktisch en de koffer slikt 615 liter, zonder de achterbank neer te klappen.

De Audi e-tron Sportback wordt in de fabriek van Vorst gebouwd en zal in het voorjaar van 2020 op de Europese markt worden gelanceerd. In België zal hij minstens 72.800 euro kosten.(Belga)