Een Belgisch logistiek bedrijf, Van Mieghem Logistics, zal de Mercedes-Benz eActros in een volledig elektrische versie op de Belgische wegen inzetten.

Het familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in nationaal- en internationaal transport, test de eActros op zijn dagelijkse routes van minder dan 200 km. In eerste instantie zal de Mercedes-Benz eActros worden gebruikt voor de levering van farmaceutische producten aan ziekenhuizen en verpleeghuizen. De vrachtwagen (25 ton) heeft een actieradius van ongeveer 200 kilometer en is uitgerust met een (eveneens elektrische) Schmitz-Cargobull koelcel. De batterij van de vrachtwagen wordt 's nachts opgeladen in het magazijn van het bedrijf. Van Mieghem Logistics heeft al geïnvesteerd in de installatie van zonnepanelen en is ook van plan om windmolens op de site te plaatsen om zelf elektriciteit op te wekken voor nog meer elektrische vrachtwagens. De eerste tests met de eActros hebben aangetoond dat de vooropgestelde autonomie van 200 km van de eActros vrij realistisch is, ongeacht de belasting, de route of de topografie. In het stadsverkeer, op snelwegen en in het binnenland is de eActros daarom even efficiënt als een conventionele dieselvrachtwagen. Voor de aandrijving gebruikt men twee elektromotoren die elk 126 kW en 485 Nm leveren. Met dat vermogen zijn de prestaties van de vrachtwagen vergelijkbaar met die van een conventionele truck. De eActros puurt zijn energie uit 240 kWh lithium-ion batterij die, afhankelijk van het beschikbare laadvermogen, op drie uur volledig kunnen worden opgeladen (met een laadvermogen van 80 kW). (Belga)

