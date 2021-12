Het afgelopen jaar namen de brandstofprijzen een vlucht. Opvallend is dat de prijs voor elektriciteit met stip het felst toenam. In die mate zelfs dat de uitbaters van snelladers voor elektrische voertuigen de voorbije weken de al pittige tarieven nog optrokken tot 0,79€/kWh.

Hoewel de brandstofprijzen de voorbije week iets lijken gestabiliseerd, blijven de maximumprijzen voor brandstof torenhoog. Toegegeven, pieken van 2,14 € voor een liter benzine - zoals bij onze Noorderburen - zagen we nog niet.

Toch is het interessant om het ritme waarop onze energie stijgt even onder de loep te nemen. Benzine ging de voorbije twaalf maanden met gemiddeld 28% omhoog. Bij de dieselprijs zagen we een toename van zelfs 37%, maar opvallend is dat de meest groene energie om mee te rijden (elektriciteit) met voorsprong de snelste stijger was met een klim van gemiddeld 50%.

Dit is slecht nieuws voor (potentiële) gebruikers van elektrische voertuigen. Immers, EV's zijn duurder in aankoop, maar ze wisten die grotere investering tot voor kort gedeeltelijk te counteren omdat ze een lagere energiekost per 100 km konden voorleggen. Anders gesteld: de aankoop was duurder, maar ze waren goedkoper in gebruik.

In 2020 lag de energiekost van elektrische voertuigen een kwart tot 20% lager dan die van een diesel- of benzinewagen. Met de huidige prijsstijging van elektriciteit blijven daarvan nog slechts enkele percenten over.

Wanneer vanaf volgend jaar zal worden overgeschakeld naar het capaciteitstarief om de verbruikspieken laag te houden (en het stroomgrid te ontzien) zullen elektrische voertuigen hun voordeel ten opzichte van auto's op fossiele brandstoffen verder zien afnemen.

