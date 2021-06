Toyota stelt de nieuwe generatie van zijn Land Cruiser voor, die zijn bekende hoekige trekken behoudt maar belangrijke evoluties onderging voor een zuiniger en efficiënter rijgedrag.

Liefhebbers van uit de kluiten gewassen terreinwagens moeten we de teleurstellen: deze bijna 5 meter lange Land Cruiser J300 komt (voorlopig) niet naar Europa. Hij zal in een eerste fase enkel in Azië en Rusland gecommercialiseerd worden. De voornaamste redenen zijn dat fullsize SUV's hier minder populair zijn en bijna onmogelijk kunnen voldoen aan de strenge verbruiks- en uitstootnormen.

Nochtans maakte Toyota er heel wat werk van om de Land Cruiser efficiënter te maken. Zo verloor dit terreinvoertuig dankzij een nieuw platform ongeveer 200 kilogram tegenover zijn voorganger die bijna 15 jaar dienstdeed. Tegelijk werd het motorenpalet gedownsized door de achtcilinders door zescilinders te vervangen.

Voortaan is er keuze uit een 3,5 liter V6-biturbo met 415 pk en een maximumkoppel van 650 Nm op benzine en een 3,3 liter V6 met 305 pk en 700 Nm op diesel, telkens gekoppeld aan een intelligent 4x4-systeem en een tientrapsautomaat met een lage gearing voor ruw terrein.

De Land Cruiser behoudt zijn hoekige trekken. © GF

Ook het interieur evolueerde mee om aan de normen van deze tijd te voldoen met een hoogwaardige afwerking en een infotainmentsysteem dat via een 12,3" scherm op de middenconsole wordt bediend. En nog altijd zijn zeven zitplaatsen en een riante laadruimte, zodat de Toyota Land Cruiser een polyvalente reiswagen blijft die zich ook zorgeloos naast de gebaande wegen kan wagen. Deze zomer worden de eerste exemplaren van de nieuwe generatie geleverd.

Een opgefrist interieur met een infotainmentsysteem © GF

Liefhebbers van uit de kluiten gewassen terreinwagens moeten we de teleurstellen: deze bijna 5 meter lange Land Cruiser J300 komt (voorlopig) niet naar Europa. Hij zal in een eerste fase enkel in Azië en Rusland gecommercialiseerd worden. De voornaamste redenen zijn dat fullsize SUV's hier minder populair zijn en bijna onmogelijk kunnen voldoen aan de strenge verbruiks- en uitstootnormen.Nochtans maakte Toyota er heel wat werk van om de Land Cruiser efficiënter te maken. Zo verloor dit terreinvoertuig dankzij een nieuw platform ongeveer 200 kilogram tegenover zijn voorganger die bijna 15 jaar dienstdeed. Tegelijk werd het motorenpalet gedownsized door de achtcilinders door zescilinders te vervangen. Voortaan is er keuze uit een 3,5 liter V6-biturbo met 415 pk en een maximumkoppel van 650 Nm op benzine en een 3,3 liter V6 met 305 pk en 700 Nm op diesel, telkens gekoppeld aan een intelligent 4x4-systeem en een tientrapsautomaat met een lage gearing voor ruw terrein. Ook het interieur evolueerde mee om aan de normen van deze tijd te voldoen met een hoogwaardige afwerking en een infotainmentsysteem dat via een 12,3" scherm op de middenconsole wordt bediend. En nog altijd zijn zeven zitplaatsen en een riante laadruimte, zodat de Toyota Land Cruiser een polyvalente reiswagen blijft die zich ook zorgeloos naast de gebaande wegen kan wagen. Deze zomer worden de eerste exemplaren van de nieuwe generatie geleverd.