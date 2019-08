De Volkswagen ID.R vestigde niet alleen het snelheidsrecord voor elektrische wagens op de Nürburgring maar deed dat ook nog eens erg efficiënt.

Exact twee maanden geleden vierde Volkswagen met de 680 pk sterke ID.R bestuurd door Romain Dumas een mijlpaal in de elektromobiliteit: met een opmerkelijk laag energieverbruik vestigde het merk het elektrische record op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring. Op slechts 6:05,336 minuten en met een gemiddelde snelheid van 204,96 km/u legde de zuiver elektrisch aangedreven ID.R de 20,8 kilometer van de Groene Hel af met een energieverbruik van slechts 24,7 kWh. Daarmee toonde de zuiver elektrisch aangedreven ID.R zich niet alleen duidelijk sneller dan een GT3-sportwagen maar verbruikte hij op één ronde ook maar een kwart van de energie van een dergelijke racewagen. De ID.R is de voor de racewereld geboren voorloper en het prototype van de ID.-familie, waarmee Volkswagen vanaf 2020 elektromobiliteit voor iedereen op de weg brengt.

Dit prototype is het ultieme 'New Energy Vehicle' en dreef de technologie van een puur elektrische aandrijving bij deze recordrit tot aan haar grens. Ook de analyse van de geregistreerde data toont aan hoe indrukwekkend de prestaties van de bestuurder en de techniek waren. Bij zijn ronde met de ID.R over het 20,8 kilometer lange circuit onderging Dumas in bochten zelfs krachten tot 3,49 g.

"Twee grote verschillen tussen de ID.R en de sportwagens waarmee ik aan 24-uursraces deelneem, zijn de duidelijk hogere bochtsnelheden en de kortere remafstanden", zegt Dumas. Die hoge bochtsnelheden en dat extreme remvermogen creëren immense krachten. Tijdens de recordronde registreerden de boordsensoren van de ID.R verschillende keren waarden van 3 g en meer. De piekwaarde van 3,49 g werd gehaald tijdens de links-rechtscombinatie in de Kallenhard-bocht van het circuit. De grootste vertraging gebeurde bij het afremmen voor de Aremberg-bocht waar de koolstofvezelremmen van de ID.R een negatieve versnelling van 2,7 g teweegbrachten.(Belga)