Op het circuit Jules Tacheny in Mettet gaat een nieuwe competitie van start: de Superprestigio. Dat evenement vindt plaats op zondag 3 november op de gloednieuwe dirt-track piste.

Na Spanje en Frankrijk is het de beurt aan België, en meer bepaald het circuit Jules Tacheny in Mettet, om een wedstrijd van het type Superprestigio op 3 november te herbergen. Deze discipline komt overgewaaid uit de VS, maar ook bij ons wordt dirt-track steeds populairder dankzij de deelnames van rijders met faam, zoals Marc Marquez, Johan Zarco of Thomas Chareyre.

De eerste Belgische Superprestigio kan rekenen op 32 deelnemers die afkomstig zijn uit verschillende motordisciplines. Zij komen hun rijvaardigheid tonen op de gloednieuwe dirt-track piste in Mettet die zopas werd afgewerkt. Tussen 9u30 en 18u volgen de oefenritten, kwalificaties en races elkaar in sneltempo op, zodat er echt de hele dag wat te beleven valt. Er komen piloten vanuit de enduro, motorcross, circuit en supermoto aan de start. De demonstratieritten zijn ingedeeld in drie categorieën: Dirt-Trackers, Speedway en journalisten.(Belga)