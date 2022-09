Virya en Taxis Verts namen de eerste groene waterstoftaxi in Brussel in gebruik. Dit in het kader van een proefproject voor emissievrije taxi’s in de hoofdstad en elders in het land.

Om zich voor te bereiden op het uitfaseren van wagens met verbrandingsmotoren in Brussel en vooral de verplichting voor nieuwe taxi’s om emissievrij te rijden vanaf 2025, kijken de taxi-operatoren zowel naar oplossingen met batterij-elektrische voertuigen als naar waterstofauto’s.

Daarom willen Virya – een aanbieder hernieuwbare energiebronnen van de Colruyt Groep – en taxibedrijf Taxis Verts testen of voertuigen op waterstof een geschikte oplossing bieden voor het intensieve gebruik door taxidiensten. De troeven van waterstofvoertuigen zijn hun zeer ruime actieradius en het feit dat ze in enkele minuten volgetankt raken bij een waterstofstation. Dit is cruciaal voor de sector en heeft een directe impact op de rendabiliteit en het praktische gebruiksgemak.

Op wind- en zonne-energie