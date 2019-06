De befaamde designer Gordon Murray toont een eerste schets van zijn nieuwe T.50 hypercar die in 2022 op de markt zal komen. Onder het fraaie koetswerk schuilt een V12 Cosworth-GMA die 659 pk zal leveren!

Gordon Murray heeft zijn strepen als designer al lang verdiend, want hij tekende ooit de iconische McLaren F1. Zijn nieuwste creatie lijkt ook alles in huis te hebben om op zijn beurt autogeschiedenis te schrijven. De T.50 is namelijk een hypercar met een centraal gemonteerde krachtbron die volledig prestatiegericht werd ontworpen. Net als in de McLaren F1 krijgt ook in de T.50 de bestuurder een centrale positie in de cockpit, met iets achter hem aan weerszijden twee passagiers. Achter hun rug schuilt een potente atmosferische V12 die door Cosworth-GMA werd ontwikkeld, 659 pk en 450 Nm zal produceren en een toerental van 12.100 toeren per minuut kan bereiken. Al die power wordt naar de achterwielen gesluisd via een handgeschakelde versnellingsbak. Met een gewicht van slechts 980 kg zijn topprestaties uiteraard verzekerd. Bovendien pakt Murray uit met een gesofisticeerde stroomlijn met een retrotintje. De T.50 maakt namelijk gebruik van een ventilator om extra grondeffect te creëren, net als de Brabham BT46B Formule 1 'Fan Car' uit 1978 die eveneens van de hand van Murray was. Interesse? Dan zal u er vlug moeten bij zijn, nog even geduld moeten oefenen en vooral een dikke portemonnee hebben. Van de T.50 zullen slechts 100 exemplaren gemaakt worden, die tegen 2022 geleverd worden en voorzien zijn van een prijskaartje van 2,25 miljoen euro, exclusief taksen. (Belga)