Eerste glimp van de Skoda Kamiq

De Kamiq positioneert zich onder de Karaoq en Kodiaq en maakt zo het SUV- en crossover-aanbod van het Tsjechische VW-merk completer. Er is al een Kamiq op de Chinese markt, maar de versie die in Genève wordt onthuld is specifiek voor de Europese markt ontwikkeld. Misschien komen de trekken bekend voor. Wel, dat is geen toeval, want de Kamiq deelt zijn technische basis met de Seat Arona en de Volkswagen T-Cross die tot dezelfde familie behoren. Daarnaast gaf de Vision X concept car al een voorproefje dat zeer dicht bij de realiteit aanleunde.

De Kamiq volgt duidelijk de stijltaal van de jongste Skoda-modellen met strakke en dynamische lijnen en gescheiden lichtblokken vooraan. En net als bij nieuwe Scala prijkt ook op de achterklep de merknaam in plaats van het logo. Onder dat fraaie koetswerk schuilt het bekende MQB-platform met een combinatie van de beproefde TSI- en TDI-motoren.(Belga)