Het Koreaanse SsangYong brengt zijn eerste 100% elektrisch aangedreven model op de markt. Deze EV is aan de basis een elektrische SUV afgeleid van de bestaande versies met benzine- of dieselmotoren.

Het zal ook meteen het laatste model worden in samenwerking met Mahindra, want het noodlijdende SsangYong heeft een nieuwe overnemer gevonden in het Koreaanse Edison, een groep die zich tot nu vooral toelegde op elektrisch aangedreven bussen. Door de overname zal SsangYong de komende jaren nog andere elektrisch aangedreven modellen op de markt brengen, met een knipoog naar het stoere design van de eerste SsangYong-terreinwagens. Maar misschien zal ook de merknaam veranderen.

De e-Motion versie van de Korando, die ook met een benzine- of een dieselmotor te koop is, herken je aan de specifieke, gesloten neus in combinatie met led koplampen. De e-Motion heeft een elektromotor van 190 pk die de voorwielen aandrijft. Dankzij de lithium-ion batterij met een capaciteit van 61,5 kWh haalt de elektrische Korando in de praktijk een rijbereik van ruim 350 km.

Scherpe prijs

Wie thuis of aan een klassieke paal bijlaadt, moet genoegen nemen met een laaddebiet van 6,6 kW (AC-éénfasig), maar via een snellader op gelijkstroom kan men met een laadvermogen van 50 kW werken zodat in 33 minuten de batterij tot 80% vol zit.

Onderweg gedraagt deze ruime SUV zich als een erg homogene auto die breed inzetbaar is. Binnen blijft het onder alle omstandigheden erg stil en het vermogen zorgt voor een soepele aandrijving die altijd voldoende reserve biedt. Er is zelfs voldoende marge om ook een aanhanger tot 15 ton te slepen, wat eerder uitzonderlijk is voor elektrisch aangedreven voertuigen.

SsangYong gaat ook prat op een scherpe prijs, want voor 38.990 euro is dit één van de goedkoopste EV's van dit kaliber. Net als op de overige modellen uit het gamma geniet de klant een garantie van 7 jaar, ook op de batterij.

