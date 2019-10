Deze nieuwe MX-30 is een mijlpaal in de geschiedenis van het merk Hiroshima. De compacte SUV-coupé oogt origineel maar heeft vooral een interessante aandrijving.

De MX-30 meet 4,39 m en is gebaseerd op het SkyActiv-platform en wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van ongeveer 140 pk. Hij puurt energie uit een batterij met een vrij bescheiden capaciteit van 35,5 kWh. Mazda kiest voor een compact model met een vrij beperkte actieradius (200 kilometer). De constructeur wil vooral rijplezier bieden en belooft een speels rijgedrag, vandaar de benaming "MX", zoals de MX-5 roadster. Optioneel kan de klant kiezen voor een range extender op benzine om de autonomie te vergroten. Het gaat om een compacte rotatieve motor, waarvan Mazda de problemen die inherent zijn aan dit type motorisatie zou hebben opgelost. De voordelen zoals de compacte bouw en de stille werkeing bleven evenwel behouden. Een andere verrassing zijn de zijdeuren die achteraan in tegengestelde zin openen voor een makkelijkere toegeng tot de achterbank. Dat was ook zo bij de RX-8 met wankelmotor. Deze coupé-elementen geeft de MX-30 de nodige credibiliteit. Mazda wil deze MX-30 in de herfst van 2020 in België lanceren en hij zal 34.590 euro kosten, dat wilde de Belgische invoerder wel kwijt.(Belga)