Er komt weer een nieuwe oldtimer meeting in een fraai historisch kader bij: Auto Rétro in Villa Cavrois, in het noorden van Frankrijk, tijdens het weekend van 6 en 7 juli.

Volgend weekend zal in het park van de Villa Cavrois een selectie van wagens uit de periode tussen 1920 en 1960 tentoongesteld worden. De Villa Cavrois werd tussen 1929 en 1932 voor textielbaron Paul Cavrois gebouwd door de bekende architect Mallet-Stevens. In 1990 werd ze als historisch monument geklasseerd en in 2001 aangekocht door de Franse overheid. Vandaag is dit prachtig domein nabij Roubaix ook door het publiek te bezoeken. Vaak in het kader van bijzondere evenementen die passen in het mooie historische kader, zoals de Auto Rétro oldtimer meeting volgend weekend.

Auto Rétro de Villa Cavrois stelt tijdens zijn eerste editie vooral de wagens die tussen de wereldoorlogen werden gebouwd in de kijker. Er is echter geen concours voorzien en er zijn evenmin prijzen te winnen. Kijken en genieten van de oude voertuigen is het enige opzet van deze meeting.

Zondagnamiddag 7 juli staat er ook een parade gepland van de Villa Cavrois via het Barbieux park naar het gemeentehuis van Croix. De toegang tot Auto Rétro de Villa Cavrois bedraagt 8 euro. www.villa-cavrois.fr.(Belga)