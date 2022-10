Eerste BMW M gaat elektrisch

Dit jaar viert BMW Motorsport zijn vijftigste verjaardag en de motorsportafdeling van de constructeur brengt bij die gelegenheid ook een semi-elektrische aandrijving uit.

Voor het eerst bouwt BMW een high performance product met een elektrische aandrijving, de M Hybrid. Die aandrijflijn zit in de XM, wat een Sport Activity Vehicle is. Qua design komen er ook visuele verwijzingen naar de illustere BMW M1 met middenmotor, waar het motorsportverhaal een halve eeuw geleden mee begon. De productie van deze XM zal eind 2022 starten in het Amerikaanse Spartanburg en de sportieveling staat voorjaar 2023 bij de dealers.

V8-motor blijft

Onder de motorkap vinden we een V8-motor bijgestaan door een elektromotor die in de M Steptronic achttrapsautomaat werd geïntegreerd. De benzinemotor levert een vermogen van 489 pk en de elektromotor is goed voor 197 pk. Wanneer beide in tandem werken, komt dat neer op een systeemvermogen van 653 pk en een fenomenaal koppel van 800 Nm.

Dat vermogen wordt over de vier wielen verdeeld, wat zich vertaalt in keurige prestaties. De XM spurt in 4,3 seconden van 0 tot 100 km/u. Ondanks de elektrische aandrijving blijft het specifieke motortimbre van de V8 behouden, met dank aan de actieve kleppen in het sportuitlaatsysteem.

Interessant om weten: deze XM kan ook zuiver elektrisch rijden dankzij de batterij van 25,7 kWh die in de bodem van de wagen zit. Volgens de WLTP-meetmethode zou deze gloednieuwe M tot 88 km emissievrij kunnen afleggen.