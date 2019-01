Eerste beelden van Geely FY11

Geely is een grote speler op de internationale automarkt die heel wat bekende automerken overkoepelt, waaronder Volvo en Lotus. Tegelijk heeft de Chinese constructeur een uitgebreid eigen gamma dat nu vooral op de Aziatische markt scoort, maar op termijn ook de Europese klanten wil verleiden.

In dat plaatje past ongetwijfeld de Geely FY11, een concept car die de voorloper is van een attractieve SUV-coupé in de stijl van de BMW X4. Een koetswerkvorm die op de Chinese thuismarkt zeer populair is en ook bij ons steeds meer bijval krijgt. Op technisch vlak vertrekt de toekomstige Geely FY11 alvast van een bekende basis, aangezien hij gebruik kan maken van het Volvo CMA-platform van de XC40, dat ook dienst zal doen onder de volgende V40. Wellicht maakt de FY11 eveneens gebruik van de nieuwe generatie 2 liter-viercilindermotoren van Volvo.

Dat het design misschien vrij bekend overkomt is zeker geen toeval, aangezien het van de hand komt van Peter Horbury, de ontwerper die tot begin jaren 2000 mee de trekken van de Volvo's bepaalde. Voorlopig is het nog wachten op meer concrete informatie over dit model, zijn lancering en een eventuele komst naar Europa.(Belga)