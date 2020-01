De E-Klasse kan je perfect zien als het "hart van het merk" voor Mercedes. Sinds 1946 hadden de diverse generaties van dit model verschillende namen, maar in totaal werden er al ruim 14 miljoen stuks verkocht. De huidige generatie, die in 2016 wordt gelanceerd, ondergaat in 2020 een facelift om nog dominanter te worden in dit segment.

De nieuwe generatie begint met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van rijhulpsystemen, waardoor de E-Klasse nog veiliger wordt en nog meer in staat is om autonoom te rijden in de meest uiteenlopende situaties. Zo gaat de auto bijvoorbeeld langzamer rijden als de GPS-data of de verkeersinformatie aangeven dat er een file is op het moment dat die nog niet zichtbaar is voor de bestuurder.

In het interieur zit een nieuw stuur met 'touchbediening' en het tellercluster bestaat uit twee 10,25-inch displays. Het ultramoderne MBUX infotainmentsysteem stuurt alle functies, inclusief connectiviteit en entertainment via geselecteerde augmented reality animaties. Eén en ander wordt mogelijk door het gebruik van nieuwe camera's die een beter zicht bieden op de omgeving van de auto.

Met het slanke en moderne koetswerk lijkt deze E wat op de 4-deurs coupémodellen uit het Mercedes-gamma. Hoewel we op de eerste foto's nog een gecamoufleerd prototype zien, kan men zich toch een beeld vormen van het nieuwe design. Na de sedanversie volgen uiteraard de coupé-, de break- en cabrioletversie. Er komt eveneens een nieuw gamma motoren met maar liefst 7 plug-in hybride versies.(Belga)

De nieuwe generatie begint met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van rijhulpsystemen, waardoor de E-Klasse nog veiliger wordt en nog meer in staat is om autonoom te rijden in de meest uiteenlopende situaties. Zo gaat de auto bijvoorbeeld langzamer rijden als de GPS-data of de verkeersinformatie aangeven dat er een file is op het moment dat die nog niet zichtbaar is voor de bestuurder.In het interieur zit een nieuw stuur met 'touchbediening' en het tellercluster bestaat uit twee 10,25-inch displays. Het ultramoderne MBUX infotainmentsysteem stuurt alle functies, inclusief connectiviteit en entertainment via geselecteerde augmented reality animaties. Eén en ander wordt mogelijk door het gebruik van nieuwe camera's die een beter zicht bieden op de omgeving van de auto.Met het slanke en moderne koetswerk lijkt deze E wat op de 4-deurs coupémodellen uit het Mercedes-gamma. Hoewel we op de eerste foto's nog een gecamoufleerd prototype zien, kan men zich toch een beeld vormen van het nieuwe design. Na de sedanversie volgen uiteraard de coupé-, de break- en cabrioletversie. Er komt eveneens een nieuw gamma motoren met maar liefst 7 plug-in hybride versies.(Belga)