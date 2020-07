De iX3 oogt allesbehalve een futuristisch, maar de nieuweling belooft comfortabel te zijn en behoudt zijn BMW-temperament. Deze EV wordt aangedreven door de 5de generatie van de BMW-elektromotor die 286 pk en 400 Nm levert. De aandrijving zit vooraan, maar drijft de achterwielen aan zodat deze iX3 over onvervalste (BMW-) achterwielaandrijving beschikt.

Met deze architectuur is het niet uitgesloten dat er later ook een versie met twee motoren (vierwielaandrijving) volgt. De iX3 accelereert van 0 tot 100 km/u in 6,8 seconden en haalt een topsnelheid van 180 km/u. De BMW eDrive batterij maakt gebruik van de nieuwste technologie en heeft een bruto capaciteit van 80 kWh, wat een actieradius tot 460 kilometer mogelijk maakt (gemeten volgens de nieuwe WLTP-testcyclus). De ingenieurs hebben eveneens een snelle DC-laadmethode tot 150 kW voorzien, waardoor de batterij op amper 34 minuten voor 80% kan worden bijgeladen, zodat de iX3 in principe nooit zonder stroom zal vallen. Met deze technologie kan men op 10 minuten 100 km autonomie terugwinnen. Via minder krachtige laadterminals moet men op een laadtijd van enkele uren rekenen. Voor de rest is de iX3 vooral een praktische SUV, met een koffer van 510 en een royale interieurruimte. Deze BMW zal in China worden gebouwd zal pas in 2021 bij ons op de markt komen en de basisprijs bedraagt 70.000 euro. (Belga)

Met deze architectuur is het niet uitgesloten dat er later ook een versie met twee motoren (vierwielaandrijving) volgt. De iX3 accelereert van 0 tot 100 km/u in 6,8 seconden en haalt een topsnelheid van 180 km/u. De BMW eDrive batterij maakt gebruik van de nieuwste technologie en heeft een bruto capaciteit van 80 kWh, wat een actieradius tot 460 kilometer mogelijk maakt (gemeten volgens de nieuwe WLTP-testcyclus). De ingenieurs hebben eveneens een snelle DC-laadmethode tot 150 kW voorzien, waardoor de batterij op amper 34 minuten voor 80% kan worden bijgeladen, zodat de iX3 in principe nooit zonder stroom zal vallen. Met deze technologie kan men op 10 minuten 100 km autonomie terugwinnen. Via minder krachtige laadterminals moet men op een laadtijd van enkele uren rekenen. Voor de rest is de iX3 vooral een praktische SUV, met een koffer van 510 en een royale interieurruimte. Deze BMW zal in China worden gebouwd zal pas in 2021 bij ons op de markt komen en de basisprijs bedraagt 70.000 euro. (Belga)