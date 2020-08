Ongeacht het type voertuig, heeft de rijstijl van de bestuurder een belangrijke invloed op het rijbereik. Dat is zeker voor elektrische voertuigen belangrijk. Hier vindt u enkele tips om de actieradius van uw wagen te optimaliseren.

In de eerste plaats is het belangrijk vlot en soepel te rijden, zonder te heftig te accelereren of te brutaal te remmen. Wat misschien niet altijd evident is als je gehaast bent of gestresseerd in de auto zit. Toch loont het de moeite deze tip in overweging te nemen, want een 'sportieve' rijstijl levert meestal amper tijdswinst op over het hele traject bekeken. Verder is het in een elektrische of hybride wagen van belang zoveel mogelijk gebruik te maken van de remenergierecuperatiefunctie, die de batterijen bij elk remmanoeuvre telkens weer een beetje bijlaadt. Zo kan u het rijbereik met 20% verlengen. Een derde tip: activeer indien mogelijk de ecostand van de motor, die meestal ook meteen sommige energieverspillers (zoals de airco) uitschakelt of op een lager niveau zet, maar nog steeds perfect geschikt is voor de dagelijkse verplaatsingen. Daarnaast kan je ook het tempo op de autosnelweg wat laten zakken, want vanaf 90-100 km/u stijgt het energieverbruik van een elektrische wagen aanzienlijk. Door tegen 110 km/u in plaats van 120 km/u te cruisen verlies je amper tijd, maar neemt je actieradius wel behoorlijk toe. De vijfde en laatste tip gaat over de banden. Aarzel niet om de druk iets te verhogen (+ 0,2 bar) om zo de rolweerstand te verminderen. En als je de banden vervangt, denk er dan aan te opteren voor specifieke rubbers met een lage rolweerstand die zeker een voordeel zullen opleveren. (Belga)

