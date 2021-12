Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Eigen aan elektrische voertuigen is dat ze moeten worden opgeladen. Hoe groter de batterij, hoe langer dat duurt, maar de nieuwste modellen kunnen al probleemloos 150 à 200 kW aan. Een batterij van 75 kWh opladen van 10 tot 80 procent duurt vandaag minder dan een half uur.

Sommige constructeurs experimenteren met batterijpacks die je kunt wisselen in een volledig geautomatiseerd station. In plaats van je lege batterij op te laden, ruil je hem in voor een volle. Je rijdt je auto binnen, een leger robots draait de nodige bouten los, de auto wordt ontkoppeld van zijn onderstel, de lege batterij wordt verwijderd en na het plaatsen van een volle batterij speelt hetzelfde proces zich af in omgekeerde volgorde.

Zo'n batterijwissel neemt vandaag tussen de 10 à 15 minuten in beslag. De tijdswinst ten opzichte van snelladen is dus vrij beperkt. Bovendien zijn de investeringen voor zo'n geautomatiseerd station, dat ook over voldoende opslag- en laadcapaciteit moet beschikken, niet bepaald mals. Het vergt ook een veelvoud aan batterijen, wat de ecologische balans van dit systeem ondergraaft.

Tot slot moet ook de architectuur van de auto aangepast zijn om de batterij snel te kunnen demonteren. Gezien de benodigde bescherming en koeling van de batterij ligt dat niet voor de hand. Elke fabrikant heeft bovendien zijn eigen platformen en batterijformaten. Batterijwisselstations zouden pas echt renderen als batterijen van verschillende EV-modellen onderling uitwisselbaar zijn.

