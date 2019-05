Renault en Kaufman & Broad, een grote speler uit de vastgoedsector, lanceren een aanbod waarbij een elektrische Renault Zoe gehuurd kan worden tegen voorkeurtarief van 90 euro per maand als een woning uit de "Feel Wood"-portefeuille in Villepreux (Frankrijk) wordt aangekocht.

"Feel Wood" is een nieuw vastgoedproject dat werd ontwikkeld vanuit een milieubewust perspectief dat wonen, gebruik van hernieuwbare energie en mobiliteit in zich verenigt. Het zet daarom in op milieubewustzijn en een globale visie op de koolstofvoetafdruk van gebruikers voor wonen en mobiliteit. Elektrische mobiliteit wordt hierbij opgevat als iets dat verdergaat dan de auto en zich moet integreren in globale oplossingen die ook wonen omvatten.

Met een formule voor de verhuur op lange termijn van een elektrische Zoe tegen gunstige voorwaarden, die beschikbaar is voor alle toekomstige kopers van een woning uit het "Feel Wood"-project, vormt dit programma de eerste concrete toepassing van het partnership tussen Renault en de Kaufman & Broad. De aangeboden formule geeft uitdrukking aan de wil om het gezamenlijke gedrag te veranderen door iedereen de mogelijkheid te bieden milieubewuster te gaan leven en samen een duurzamere stad te creëren.

Het aanbod voor de verhuur op lange termijn van een Renault Zoe bestaat uit: een huurprijs van ? 90/maand, inclusief de huur van de batterij en de levenslange garantie daarop, goed voor een besparing van ? 60/maand, en een eerste huurbedrag van slechts ? 1.000, na aftrek van de milieubonus van ? 6.000 en een bijdrage door Kaufman & Broad van ? 5.000. En voor een handig dagelijks gebruik worden alle parkeerplaatsen en de garages van de woningen uitgerust met laders voor elektrische voertuigen.(Belga)