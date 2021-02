De elektrificatie van het Belgisch wagenpark neemt een hoge vlucht in 2021. Dat blijkt uit de eerste inschrijvingscijfers van nieuwe voertuigen: liefst één op de drie nieuw ingeschreven BMW's in de maand januari is een plug-in-hybride of een elektrisch model.

'Elektrificatie kende een aarzelende start maar heeft nu echt een breed momentum bereikt', stelt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux. 'Dat komt doordat bedrijven en professionele klanten bij de vernieuwing van hun leasingcontracten of bij nieuwe investeringsbeslissingen resoluut de overstap naar geëlektrificeerd of elektrisch rijden maken. Zo zorgen ze er mee voor dat de vergroening van ons wagenpark zich verderzet.'

In 2020 was al 27 procent van de nieuw ingeschreven BMW's hybride of elektrisch, maar dat percentage bereikt nu een nieuwe recordhoogte van 32,3 procent. Dat komt dankzij nieuwe modellen zoals de 100 procent elektrische BMW iX3, en een uitgebreid gamma van hybrides, gaande van de kleine Mini (ook beschikbaar in een volledig elektrische variant) tot het vlaggenschip van de groep, de BMW 7 Reeks.

'De komst later dit jaar van de volledig elektrische BMW iX en de start van de voorverkoop van de elektrische BMW i4, telkens wagens met een elektrische autonomie van 600 kilometer of meer (WLTP), zullen het percentage geëlektrificeerde wagens in onze verkopen mogelijk nog verder doen stijgen', stelt Eddy Haesendonck.

Met 4.466 nieuw ingeschreven auto's en een marktaandeel van 11,8 procent was BMW in de voorbije maand januari marktleider in België. Terwijl de Belgische automarkt in heel 2020 een daling met 22 procent liet optekenen, kon het Duitse premiummerk die beperken tot 0,6 procent. Ook hier speelde het grote geëlektrificeerde aanbod zijn rol.

