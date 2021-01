Dat blijkt uit Deloitte's 2021 Global Automotive Consumer Study, een bevraging van ruim 24.000 consumenten in 23 landen, onder wie ruim duizend Belgen. Van de ondervraagde Belgen zegt 91 procent bovendien dat de coronacrisis geen impact heeft op het soort auto dat ze van plan zijn te kopen.

Slechts 15 procent van de Belgische respondenten is van plan om de aankoop van een volgende auto uit te stellen. Wie getroffen is door de crisis wil er wel minder geld aan besteden. Maar voordat benzine- en dieselwagens volledig uitgesloten worden, willen consumenten volgens Deloitte meer zekerheid over betaalbaarheid, actieradius en laadinfrastructuur. De belangrijkste redenen die consumenten aangeven voor de aanschaf van een elektrische auto zijn lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere rijervaring.

Twee derde van de mensen die de aankoop van een elektrische auto plannen (67 procent) wil een auto kopen van minder dan 30.000 euro, wat volgens Deloitte duidt op een prijsdrempel voor de technologie.

De meeste mensen die van plan zijn om een elektrische auto te kopen verwachten dat ze hun auto overwegend thuis zullen opladen (64 procent) of op het werk (16 procent). Slechts 19 procent is van plan gebruik te maken van publieke laadpalen, ondanks de blijvende algemene bezorgdheid over de beschikbaarheid van een geschikt laadnetwerk.

Slechts 15 procent van de Belgische respondenten is van plan om de aankoop van een volgende auto uit te stellen. Wie getroffen is door de crisis wil er wel minder geld aan besteden. Maar voordat benzine- en dieselwagens volledig uitgesloten worden, willen consumenten volgens Deloitte meer zekerheid over betaalbaarheid, actieradius en laadinfrastructuur. De belangrijkste redenen die consumenten aangeven voor de aanschaf van een elektrische auto zijn lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere rijervaring. Twee derde van de mensen die de aankoop van een elektrische auto plannen (67 procent) wil een auto kopen van minder dan 30.000 euro, wat volgens Deloitte duidt op een prijsdrempel voor de technologie. De meeste mensen die van plan zijn om een elektrische auto te kopen verwachten dat ze hun auto overwegend thuis zullen opladen (64 procent) of op het werk (16 procent). Slechts 19 procent is van plan gebruik te maken van publieke laadpalen, ondanks de blijvende algemene bezorgdheid over de beschikbaarheid van een geschikt laadnetwerk.