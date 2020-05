De SsangYong Tivoli verbreedt zijn motorengamma. Naast de krachtigere 1.5 benzine en de 1.6 diesel motor vinden we nu een zuinigere en milieuvriendelijkere 1.2 turbo onder de motorkap.

Dit is de eerste driecilinder in het SsangYong-gamma, met een gemiddeld verbruik van 5,9 liter per 100 km en een CO2-uitstoot van 135g/km. Deze Tivoli met voorwielaandrijving beschikt over een manuele 6-versnellingsbak. Ook de uitgebreide standaard veiligheidssystemen zijn interessant: reeds vanaf de basisversie is een automatische noodremhulp, actieve rijstrookassistentie, verkeersbordendetectie, wegrijhulp op helling en vermoeidheidsdetectie voorzien.

Op woensdag 13 mei werd deze wagen in première voorgesteld aan het grote publiek op het YouTube kanaal van SsangYong Motor Company (SYMC) https://www.youtube.com/SsangYongGlobal. Met een vanafprijs van 14.990 euro en zijn 5 jaar waarborg of 100.000 km verbetert deze wagen zijn gunstige prijs/kwaliteit/uitrustingsverhouding verder en wordt hij zo een van de voordeligste SUV's op de markt. De Tivoli 1.2 turbo is nu al verkrijgbaar bij de SsangYong-verdeler.(Belga)

