Een McLaren P1 gewijd aan Senna

Deze wagen werd besteld door een McLaren-verzamelaar en fan van Ayrton Senna die een speciaal eerbetoon aan het perfectionisme van zijn idool wou brengen. Om dit project te realiseren werkte de man de voorbije drie jaar intens samen met MSO om een echt unieke sportwagen te ontwikkelen.

De P1 GTR werd ook gelakt in de bekende rood-witte decoratie die verwijst naar de kleuren van de toenmalige F1-teamsponsor Marlboro. Officieel heten de tinten McLaren Rocket Red en Anniversary White. Verder maken enkele vermeldingen 'Senna', de slogan "Driven to Perfection", een Braziliaanse vlag en het racenummer '12' van Senna in 1988 het plaatje compleet. In totaal werden meer dan 800 werkuren aan deze fraaie decoratie besteed.

De eigenaar gaf zijn unieke P1 GTR de naam 'Beco', wat de troetelnaam van Ayrton Senna binnen zijn familie was. Verder heeft de wagen nog tal van unieke technisch details, zoals een hittewering in 24 karaat goud, een motorafdekking uit Lexan en een verder getunede krachtbron. Tenslotte bezorgde MSO de eigenaar ook een gepersonaliseerde helm in bijpassende kleuren.(Belga)