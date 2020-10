Om het 100-jarig bestaan van het merk te vieren, worden niet minder dan 80 Gillet-motoren tentoongesteld in Autoworld tijdens het laatste weekend van oktober. Dankzij de inzet van verscheidene liefhebbers zijn nagenoeg alle modellen te bewonderen, inclusief enkele uitzonderlijke motoren.

Gillet, dat in 1919 het levenslicht zag na afloop van de Eerste Wereldoorlog, is de derde van de 'Demoiselles de Herstal', de andere twee merken zijn FN en Saroléa. De onderneming werd opgericht door boekhouder Léon Gillet, die al heel vroeg gefascineerd was door de nieuwe en boeiende wereld van motoren, en door ontwerper Fernand Laguesse. De sportieve successen lieten niet lang op zich wachten: in 1921 behaalde Gillet de zege in de 350 cc-klasse van de eerste Grote Prijs van België en won het merk Parijs-Nice, Circuit des Vosges en andere regelmatigheidswedstrijden. Gillet ondernam ook enkele epische rally-raids: Parijs-Constantinopel in 1924, Parijs-Moskou-Parijs en de Ronde van de Sovjet-Unie in 1925, en als kers op de taart de World Tour door Sexé en Andrieu in 1926-1927 en Luik-Leopoldstad-Luik door luitenant-vliegenier Fabry in 1927. Ook wonnen de Gillet-motoren definitief de Bol d'Or-beker in 1936, omdat ze als eerste tot driemaal toe het algemene klassement op hun naam schreven: in 1928, 1929 en 1936, bovenop de zeges in de afzonderlijke klassen. In de naoorlogse periode verdwenen snelheidswedstrijden in België naar de achtergrond door de groeiende belangstelling voor motorcross. Ook daar schitterde Gillet door in 1946 en 1948 het Belgische kampioenschap te winnen. Om de betrouwbaarheid van zijn producten te bewijzen, nam het merk steeds vaker deel aan regelmatigheidswedstrijden, met tal van gouden medailles als resultaat. De meest indrukwekkende zege was ongetwijfeld die van Kempeneers in Luik-Milaan-Luik in 1953. De tentoonstelling 'Gillet Motorcycles 100 Years' vindt plaats in Autoworld van 29 oktober tot 1 november. De toegang kost 12 euro voor volwassenen, 10 euro voor senioren, 9 euro voor studenten en slechts 5 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Meer info vind je op www.autoworld.be (Belga)

