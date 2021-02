De snel stijgende verkoop van hybride en elektrische modellen duwt ook de vraag naar oplaadpalen de hoogte in. Daarom wil Electric by D'Ieteren (EDI) zo'n 100 palen per week installeren om in 2021 tot 5.600 oplaadpunten in ons land te komen.

EDI is gespecialiseerd in het plaatsen van laadpalen op het werk en thuis en werkt in België samen met de merken Audi, VW, Porsche, Skoda, Seat en Cupra om totaaloplossingen aan te bieden voor hun elektrisch gamma. Tussen 2019 en 2020 is de verkoop bij EDI verviervoudigd van 435 naar 1.805 oplaadpunten. En ook al blijft de economische context moeilijk, toch denkt het bedrijf zijn groei te kunnen verderzetten in 2021.

Volgens EDI is het succes vooral te verklaren omdat klanten een beroep kunnen doen op een totaalservice. Hierbij is ook de toegang tot één van de grootste netwerken van laadpalen in Europa - meer dan 170.000 oplaadpunten - inbegrepen, evenals de toegang tot het online platform. Zo zijn in België 99% van de openbare oplaadstations compatibel met de EDI-kaart, terwijl dat op Europees niveau meer dan 80% is.

EDI installeert laadpalen © GF

EDI weet dat bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in aangepaste oplossingen zoals 'split billing' of opgesplitste facturatie. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van een bedrijfswagen - elektrisch of hybride - automatisch hun verbruikte elektriciteit krijgen terugbetaald wanneer zij bijvoorbeeld thuis laden.

Wat de technologische ontwikkeling betreft ziet EDI een opportuniteit in de komst van nieuwe reglementeringen zoals het capaciteitstarief in Vlaanderen in 2022. Dit zal de markt van de intelligente en geconnecteerde laadpalen gunstig beïnvloeden aangezien ze in staat zijn de oplaadsnelheid te moduleren in functie van het elektriciteitsverbruik van het bijhorende gebouw om zo onder een bepaalde drempel te blijven. Op termijn kan het moduleren van de oplaadsnelheid een overschot van hernieuwbare energie doeltreffend absorberen op het ene moment en een tekort op andere.

EDI is gespecialiseerd in het plaatsen van laadpalen op het werk en thuis en werkt in België samen met de merken Audi, VW, Porsche, Skoda, Seat en Cupra om totaaloplossingen aan te bieden voor hun elektrisch gamma. Tussen 2019 en 2020 is de verkoop bij EDI verviervoudigd van 435 naar 1.805 oplaadpunten. En ook al blijft de economische context moeilijk, toch denkt het bedrijf zijn groei te kunnen verderzetten in 2021.Volgens EDI is het succes vooral te verklaren omdat klanten een beroep kunnen doen op een totaalservice. Hierbij is ook de toegang tot één van de grootste netwerken van laadpalen in Europa - meer dan 170.000 oplaadpunten - inbegrepen, evenals de toegang tot het online platform. Zo zijn in België 99% van de openbare oplaadstations compatibel met de EDI-kaart, terwijl dat op Europees niveau meer dan 80% is.EDI weet dat bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in aangepaste oplossingen zoals 'split billing' of opgesplitste facturatie. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van een bedrijfswagen - elektrisch of hybride - automatisch hun verbruikte elektriciteit krijgen terugbetaald wanneer zij bijvoorbeeld thuis laden.Wat de technologische ontwikkeling betreft ziet EDI een opportuniteit in de komst van nieuwe reglementeringen zoals het capaciteitstarief in Vlaanderen in 2022. Dit zal de markt van de intelligente en geconnecteerde laadpalen gunstig beïnvloeden aangezien ze in staat zijn de oplaadsnelheid te moduleren in functie van het elektriciteitsverbruik van het bijhorende gebouw om zo onder een bepaalde drempel te blijven. Op termijn kan het moduleren van de oplaadsnelheid een overschot van hernieuwbare energie doeltreffend absorberen op het ene moment en een tekort op andere.