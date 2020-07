Eden Hazard, de ster van Real Madrid die doorgaans wordt gespot aan het stuur van zijn Lamborghini Aventador, beleefde een sportieve rijervaring aan het stuur van de Nissan Leaf Nismo RC.

Hazard is niet alleen een belangrijke speler bij Real Madrid, sinds 2018 is hij ook ambassadeur van Nissan. Op een event dat door de Japanse constructeur werd georganiseerd nam hij plaats aan het stuur van de Leaf Nismo RC in het gezelschap van Oliver Rowland, de Formule E-piloot van Nissan. Hij reed naar zijn afspraak met Rowland met een Nissan LEAF e+ van de Nissan-dealer in Madrid.

Na afloop van de testritten zei onze landgenoot: "Ik wist dat elektrische voertuigen zo leuk waren om mee te rijden, niet alleen op de weg maar ook op het circuit... wat een ervaring! Ik ben een liefhebber van sportwagens en het instant acceleratievermogen van deze auto is ongelooflijk". Tommaso Volpe, Global Director of Motorsports bij Nissan, ziet het als volgt: "Met een elektrische auto moet je gereden hebben om echt te begrijpen waartoe ze in staat zijn".

De deelname van Nissan aan het Formule E-kampioenschap en het sponsoren van de UEFA Champions League past in de #ElectrifyTheWorld-campagne die door Nissan wordt gepromoot.(Belga)

