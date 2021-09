Elektrische mobilhomes staan nog in hun kinderschoenen maar de Stella Vita is een voorbode van de ecologische kampeerwagen.

De studenten van de TU Eindhoven in Nederland ontwikkelden een duurzame en zelfvoorzienende mobilhome met een groot rijbereik. Die laatste factor is natuurlijk cruciaal wil je met dit voertuig langere reizen ondernemen. Het eerste echt functionerende prototype werd de Stella Vita die meer dan 700 kilometer zou kunnen afleggen op één batterijlading.

Zoals te merken op de foto's lijkt de Stella Vita meer op een rijdend zonnepaneel dan op een mobilhome. Dat klopt eigenlijk ook want uit het dak schuiven zijdelings nog twee panelen om in totaal aan een oppervlakte van 17,5 m2 aan zonnepanelen met 1.096 zonnecellen te geraken. Dat zou volgens de ontwikkelaars volstaan om voldoende elektriciteit op te wekken om dit voertuig te laten rijden en erin te leven.

De Stella Vita is een 100% elektrische mobilhome. © GF

700 km op één batterijlading

Aan boord bevindt zich een batterij van 60 kWh die een rijbereik van minstens 700 kilometer verzekert. Wat ruim voldoende is om een dagreis of een eerste etappe van je vakantietrip. Eens ter plekke plooi je de zonnepalen open en wordt de accu weer bijgeladen door het zonlicht.

Het dak met zonnepanelen kan op de kampeerplaats trouwens opgetild worden, zodat er binnenin een zeer comfortabele leefruimte ontstaat. Voor de volgende rit laat je het dak weer zakken, zodat het voertuig lager en gestroomlijnder wordt om zo efficiënt mogelijk te rijden.

Het klinkt allemaal veelbelovend maar om te bewijzen dat het concept ook in de realiteit functioneert, trekken de studenten van de TU Eindhoven in september van Nederland naar het zuiden van Europa volgens het normale ritme van een reiziger met een kampeerauto.

Deze Stella Vita heeft dus zeker potentieel. Wel bevindt de mobilhome zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase en is een productie nog niet meteen voorzien.

