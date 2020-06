Nissan introduceert de EV Driver Etiquette: een charter met do's en don'ts voor de elektrische rijder, evenals tal van nuttige tips.

Elektrisch rijden brengt nieuwe geplogenheden met zich mee. En dat kan al eens irritaties opwekken. Denk maar aan de 'laadpaalklevers' die hun wagen onnodig lang aan een elektrisch laadpunt stationeren en zo verhinderen dat andere gebruikers de batterij van hun elektrische wagen kunnen opladen. Daarom ontwikkelde Nissan, een pionier op vlak van elektrisch rijden, de 'EV Driver Etiquette': een handige gids met nuttige tips voor EV-rijders.

Een overzicht:

1. Sharing is caring: Help je vrienden en familie door je eigen tips over lokale openbare oplaadpunten te delen of gebruik apps en forums om je advies te bundelen met tips van collega-EV-rijders in de omgeving.

2. Houd rekening met mede-EV-rijders: Ontkoppel geen elektrische auto's van andere bestuurders bij openbare oplaadpunten. En deel indien mogelijk je laadpunt thuis.

3. Vermijd ICE-ing: Let op dat je niet parkeert bij een oplaadpunt als je niet van plan bent de oplader te gebruiken. Dat zou je bij een brandstofpomp bij een tankstation ook niet doen.

4. Zorg goed voor de batterij: Om de batterijcapaciteit te garanderen en de impact op het rijbereik te minimaliseren, kun je best een EV niet voor een lange tijd op een laag batterijniveau laten staan.

5. Plan het laden: Stippel je route uit als je een langere reis plant en maak gebruik van online kaartdiensten om onderweg beschikbare oplaadpunten te vinden. Vooruitplannen is belangrijk: het maakt een lange reis veel gemakkelijker.

6. Heb je niet veel stroom nodig? Laat een vriendelijke boodschap achter om te laten weten hoelang je nog moet laden of wanneer je terugkomt.

7. Controleer je banden en rij-instellingen: Schakel de energiebesparende modi van je auto in om de energie-efficiëntie te maximaliseren en zorg ervoor dat de banden zijn opgepompt tot het door de fabrikant aanbevolen niveau.

8. Ontdek de beschikbare oplaadmogelijkheden: Een elektrische auto is als een slapende kat: hij is elke dag 20 uur inactief. Maak dus verstandig gebruik van deze momenten.

9. Draag zorg voor lokale oplaadpunten: Zo blijven de laadpunten foutloos en snel werken, zodat iedereen er onderweg gemakkelijk gebruik van kan maken. (Belga)

