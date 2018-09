E-Aixam: de betaalbare elektrische auto

Het Franse merk Aixam is een specialist van wagens die je zonder rijbewijs mag besturen. Vaak wordt wat neergekeken op dit type voertuigen, maar wellicht zullen ze in de toekomstige mobiliteit in de grote steden een steeds belangrijkere rol innemen. Vandaar dat de constructeur vorig jaar ook een 100% elektrische versie ontwikkelde die nu ook in ons land te koop is.

Deze E-Aixam is een kleine tweezitter met koffer die een snelheid van 45 km/u haalt en een rijbereik van 80 km in reële omstandigheden met één batterijlading garandeert. Daarmee voldoet de wagen perfect aan de behoefte van de stedeling. Aan een huisstekker bedraagt de complete laadtijd 3u30. Maar na 1 uur heb je al opnieuw 25 kilometer rijbereik, wat bijvoorbeeld mogelijk is tijdens het shoppen als er op de parking een laadpunt is. De gebruikskosten worden geschat op 1 euro per 100 km.

Ook op vlak van styling evolueerde Aixam met een fraaie verschijning als resultaat. Het interieur biedt een degelijke afwerking en is voorzien van een moderne uitrusting, met onder meer een aanraakscherm in kleur en de mogelijkheid om een smartphone aan te sluiten, zoals in om het even welke andere moderne wagen. De E-Aixam zal in zijn basisversie 14.870 euro kosten.(Belga)