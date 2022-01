Groot-Brittannië verplicht de 'Dutch reach', een veilige manier om de zijdeur van een auto te openen bij het uitstappen. De benaming is een knipoog naar Nederland, waar heel veel wordt gefietst.

De 'Dutch reach' is even eenvoudig als briljant, want door de deurklink op een andere manier vast te pakken, kan men veel onheil voorkomen. Het principe bestaat erin om de deurgrendel te bedienen met de hand die het verst van de deur is verwijderd. Wie dus wil uitstappen als bestuurder (links) moet met de rechterhand de deurgrendel bedienen. Op die manier draait het bovenlichaam naar de kant waar je wil uitstappen. Zo kijk je ook automatisch over de schouder en heb je een veel beter zicht op naderende fietsers. De Dutch reach is allerminst nieuw en het is een tip die rijinstructeurs ook meegeven aan hun aspirant-autobestuurders. Het feit dat Groot-Brittannië dit voortaan verplicht voor zowel bestuurders als passagiers is wel nieuw. Of het ook bij ons een verplichting moet worden, is voer voor discussie. Feit is dat de fiets en vooral de elektrische fiets meer en meer een prominente rol speelt in onze mobiliteit.